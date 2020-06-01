鍾南山：中國武漢肺炎患病率病死率 全球最低

陸媒報導，中國抗疫專家鍾南山說，中國對武漢肺炎採取「在震中集中圍堵，在震外聯防聯控」的正確策略，「到目前為止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的」。

鍾南山並稱，中國的疫苗研究進度在世界第一梯隊。「到目前為止，我們已經有5款疫苗在進行二期的臨床試驗，所以我們不會比其他國家落後」。

中共總書記習近平5月29日在給鍾南山、袁隆平等25名科技工作者代表的回信中指出，創新是引領發展的第一動力，科技是戰勝困難的有力武器。面對突如其來的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國科技工作者迎難而上、攻堅克難，在臨床救治、疫苗研發、物質保障、大數據應用等方面夜以繼日攻關，為疫情防控鬥爭提供了科技支撐。

官媒央視新聞昨天報導，鍾南山5月30日在談到習近平的回信時說，「大家都備受鼓舞，非常開心。特別習主席談到，創新是引領發展的第一動力，科技是戰勝困難的有力武器，這兩句話給了我們最大的鼓舞」。

他表示，在整個抗疫過程中，科技工作發揮了重要作用。新冠肺炎完全是新的疾病，傳染途徑、發病原因都不太清楚，怎麼診斷、治療、預防，都是新東西，這就非常需要科技工作者發揮自己的創造力。

鍾南山說，面對急性突發性傳染病，早期階段預防非常重要。早期中國就採取了「在震中集中圍堵，在震外聯防聯控」的正確策略。「到目前為止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的」。

他說，中國比較早發現新型冠狀病毒，在1月初就已經把病毒序列分離出來，並提供給了世界衛生組織，讓全世界可以分享，從而可以開始疫苗的準備工作。

鍾南山指出，截至5月10日，全世界在比較有名的雜誌上共發表了2151篇關於新冠肺炎的文章，中國發表了650篇，差不多占1/3，而且很多是在頂級雜誌發表的。這些文章對指導全世界如何防控疫情提供了非常好的經驗。「所以我們不單是把論文寫在祖國的大地上，現在已經把論文寫在地球的大地上」。

鍾南山並稱，在科學研究方面，中國在早期就研究出了一個動物模型，「這也是全世界第一個」，它對一些藥物的研發，甚至老藥新用都提供了重要參考。「救治方面應該說也做得很好，根據習主席講，應治盡治、應收盡收這麼一個原則，我們對每一個病人都不放過搶救的機會」。

在談到新冠病毒疫苗時，鍾南山表示，中國的疫苗研究進度在世界第一梯隊。「到目前為止，我們已經有5款疫苗在進行二期的臨床試驗，所以我們不會比其他國家落後。一般來說，疫苗是屬於群體免疫的一個最主要方法」。