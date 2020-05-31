經濟差民怨四起 印度被迫提早解封

印度疫情一直沒有緩和，但封鎖太久導致民怨四起，加上經濟變差，印度政府只好被迫提前解封！印度30日有8000人確診，是近日來最高的確診人數，但印度政府還是宣布自6月8日起解除封鎖。當地流病學專家、經濟學家分析，印度的經濟已經撐不下去，加上民怨高漲，所以必須解封。他們呼籲政府可針對染病率較高的區域封鎖以控制疫情，而民眾要遵守防疫社交距離。

封鎖太久影響大

根據《安納道盧通訊社》報導，印度政府30日宣布，將於6月8日解除從3月25日以來，長達2個多月的全國封鎖，不過在正式宣布全面解封前，印度政府已經允許一些小店、工廠可以復工，接下來印度的餐廳、市場等地將會重回往日光景，學生復學，宗教場所也將重新開放。

不過《英國廣播公司》提到，印度的疫情目前仍處在高峰。印度3月封鎖時，共519人確診、10人死亡，不過2個多月下來已經變成全世界前10大疫情國，超過17萬人確診、4900人死亡。30日還新增近8000例確診，是近幾天以來單日新增最多的確診人數。

印度數學科學研究所的流病學教授曼能分析，最近確實是適合印度解封的時間點，一旦超過這個時間，印度居民在經濟、社交與心理層面將難以承受更久的禁足。印度許多臨時工、領日薪的工人都深受其害，從汽車業到賣捲餅的小販都在影響範圍內，因為封鎖、疫情的影響，外界預測印度的經濟成長率將倒退回30年前的標準。

改為區域性封鎖

印度前央行總裁拉詹更曾警告，4月底就應該解封，否則對印度的經濟將會是毀滅性的傷害。全球信評機構麥肯錫更同意拉詹的說法，強調印度的經濟需要與疫情共處。德里首席部長卡基瓦也提到，印度在封鎖期間已經將大型臨時醫院、體育館都準備好了，「現在是需要重啟經濟的時刻。」

根據統計，印度有67%的病例出現在德里、吉谷拉特、泰米爾納德等3個邦，因此部分封鎖比較有效率控制疫情，另外，大規模移動的移工也要暫時禁止移動。但卡基瓦呼籲民眾要遵守社交距離，而且他們必須了解到，解封後控制疫情的責任就落到民眾身上了。

【更多精采內容，詳見 】