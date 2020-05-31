比利時王子帶女友爽玩27人派對 確診挨批「不負責任！」

比利時國王菲力普的姪子約阿希姆王子，在前往西班牙參加一場私人派對後確診新冠肺炎。根據西班牙媒體報導，這場派對違反防疫期間最多15人聚會的限制。約阿希姆王子是比利時王位的第十順位繼承人。

路透報導，比利時王室發言人30日表示，28歲的約阿希姆王子5月26日帶著女友到西班牙南部的科爾多瓦(Cordoba)參加私人派對，結果染疫。比利時王室說，約阿希姆王子是在5月24日前往西班牙，目前仍在當地。

西班牙「國家報」報導，包括約阿希姆王子在內，共有27人參加這場派對。這已經違反了科爾多瓦的防疫規定，目前集會的最高人數限制是15人。

西班牙警方表示，已針對此事展開調查，違反規定者面臨600至1000歐元（約670至1萬1178美元）的罰款。

西班牙政府在科爾多瓦的特使瓦倫祖拉(Rafaela Valenzuela)在30日召開記者會表示，參加派對的27人目前都已接受隔離。

瓦倫祖拉譴責這項聚會「完全不負責任」，可能造成疫情蔓延，恐怕導致重新實施更嚴格的封鎖措施。她說：「我感到震驚且憤怒。在國家仍為許多因疫情而喪生者哀悼期間，竟然發生這樣的事件。」

西班牙30日僅新增4人病故，累計2萬7125人不治，新增確診則是271例，累計23萬9228例；在疫情已獲控制下，反映出近幾周來每日死亡人數大幅下降趨勢，如今已開始放寬防疫封鎖措施。