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羅馬尼亞總理雙重違規 開會未戴口罩、室內大口吸菸

世界日報 / 編譯中心╱綜合30日電
羅馬尼亞政府早前為防止新冠毅情擴散，訂下在密閉空見須戴口罩等規定，然而總理奧班（圖）卻帶頭違規。 歐新社
羅馬尼亞政府早前為防止新冠毅情擴散，訂下在密閉空見須戴口罩等規定，然而總理奧班（圖）卻帶頭違規。 歐新社

羅馬尼亞政府早前為防止新冠毅情擴散，訂下在密閉空見須戴口罩等規定，然而總理奧班（Ludovic Orban）日前卻帶頭違規，與內閣開會未戴口罩，並在室內吸菸；30日繳交3000列伊(羅馬尼亞幣；約690美元)罰款。

路透報導，一張在社群媒體上流傳的照片顯示，奧班在自己的辦公室抽著菸，與部份內閣成員開會，在場所有人都沒有戴口罩。

奧班發表聲明，承認自己違反防疫規定。他表示，25日在工作了一整天後，部份閣員聚集在他的辦公室。這一天正是奧班57歲生日。

當地新聞社Agerpres引述這項聲明報導：「總理知道所有公民都必須遵守規定，不論他們的職位為何。如果違反規定，就必須接受處罰。」

羅馬尼亞先前頒布的60天封鎖令已經在5月15日到期，奧班政府繼續下達30天的緊急狀態。根據規定，在大眾運輸工具以及密閉公開場所，都必須戴上口罩。至於室內禁止抽菸的規定，則是在2016年就已開始實施。截至30日，羅馬尼亞有1萬9133例確診，1253人死亡。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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