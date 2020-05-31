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中國：除武漢外 湖北連10天零確診
中國今天通報，30日新增2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，都是在山東省的境外移入病例。此外，湖北日報報導，除武漢市，中國湖北省已經連續10天沒有新增病例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5月30日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外移入病例（在山東），無新增死亡病例、無新增疑似病例。
當日新增治癒出院病例2例，解除醫學觀察的密切接觸者565人。
境外移入現有確診病例48例（無重症病例），現有疑似病例4例。累計確診病例1740例，累計治癒出院病例1692例，無死亡病例。
截至5月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例63例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例7萬8304例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3001例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者74萬4693人，尚在醫學觀察的密切接觸者5183人。
至於沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團30日新增3例（境外移入1例），當日解除醫學觀察10例，尚在醫學觀察389例（境外移入25例）。
港澳累計確診方面，香港特別行政區1082例（出院1036例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院45例）。
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