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印尼部長演講稱「病毒如老婆一樣難管」 被指性別歧視引批評

香港01 / 梁凱怡
印尼新冠肺炎疫情升溫，醫療體系瀕臨崩潰。 歐新社
印尼新冠肺炎疫情升溫，醫療體系瀕臨崩潰。 歐新社

經過多個月新冠肺炎COVID-19）抗疫工作後，部份國家開始漸入佳境，不過仍然未能徹底清除病毒。印尼安全部長馬赫福茲（Mohammad Mahfud MD）5月26日將病毒比喻為妻子，認為兩者一樣難以控制，言論掀起爭議。

馬赫福茲線上對一間大學發表演說，提到現在的疫情。他說：「我們是不是要永遠躲藏起來？我們可以適應現在的情況，同時注意我們的健康。」

馬赫福茲之後將病毒比喻為妻子。他表示，有一天收到同事傳來的「迷因」（meme），指內容寫道「新冠病毒就像你的妻子，起初你嘗試控制它，之後發現不可行，然後你學習與它共存。」

言論隨即被指涉及性別歧視，引起女性團體和網友批評。組織婦女團結（Women’s Solidarity）行政總裁丁達（Dinda Nisa Yura）發聲明指，馬赫福茲的言論不但反映政府抗疫工作流於表面，也顯示官員的性別歧視和厭女思想，對此馬赫福茲辦公室5月29日未有回應。

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文章授權轉載自《香港01》

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