再爆群聚感染！南韓首都圈限1/3學生到校上課

南韓近日新冠疫情群聚感染再現，當局29日下令，首爾大都會區的大學以下各級學校，僅三分之一的學生能到校上課，其餘學生採遠距教學。

南韓28日新增79例確診，網購平台Coupang的富川物流中心感染源大宗，截至29日相關病例達96例；南韓今天新增確診降至58例，境內累計1萬1402人染疫。

南韓原本社交距離規定已鬆綁，全國學校持續分階段讓學生返校上課。但本周爆發群聚感染後，當局再度在首爾與周圍地區恢復部分防疫措施，博物館、公園與藝廊29日起關閉2周，疫情核心的富川市則有251家學校停課。當局也呼籲民間公司，再採取彈性上班措施。

日本福岡群聚感染 關119處設施

而日本福岡縣北九州市，過去6天已有43人確診、21人感染源不明，地方政府29日決定將重新開放的博物館、圖書館等119處設施，31日起休館至6月18日。東京29日則新增22例確診，是半個月以來最多。

儘管新增個案續增，但東京都知事小池百合子29日仍表示，「停業籲請」將從6月1日進一步放寬，補習班、劇場、電影院、健身中心及百貨公司等將恢復營業。

大阪亦宣布6月1日起解除對所有商業設施的停業令，有現場音樂表演的俱樂部、酒吧和健身中心均可復業，但需遵守防疫指引，例如俱樂部的舞台與觀眾相隔最少兩米。