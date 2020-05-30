巴基斯坦回香港13人染疫 本月最多

香港昨日新增13宗輸入確診個案，為本月新高，患者均由巴基斯坦返港，令累積個案增至1,080宗。生防護中心指巴基斯坦回港確診個案比例偏高，但只要沒有傳入社區，不會增加病毒傳播風險，並認為出入境限制或「限聚令」有放寬空間，特區政府正審視情況。

巴國抵港3%確診 張竹君：比例高但無入社區

香港文匯報報導，生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡布會上指出，新增的9男4女患者均於28日搭乘QR818航班由巴基斯坦經多哈返港。他們介乎2歲至46歲，涉及不同群組，其中第1069宗至第1073宗個案是38歲女子與兩子一女，他們今年1月到巴基斯坦出席一名24歲男子的婚禮，5人前日回港經檢測全部確診，但均無病徵。

第1074宗及第1075宗個案為朋友，兩人分別於2月底及3月底到巴基斯坦；第1076宗及第1077宗個案是母女，當中2歲女兒是昨日年齡最小確診者；第1068宗、第1078宗、第1079宗及第1080宗個案均為男士，屬個別個案，沒有相關確診者。

張竹君表示，現有逾1,100名巴基斯坦返港人士，約3%即33人確診，比例偏高，前日約80名返港者中就有13人確診，而由於巴基斯坦近兩周疫情上升，已預期會有當地輸入個案。

由於巴基斯坦返港人士均須到火炭駿洋邨接受14日隔離，確診個案的緊密接觸者也延長檢疫期，故雖持續出現輸入個案，只要不傳入社區，不會增加病毒傳播風險。