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全面解禁才4天 東京疑又群聚感染

世界日報 / 編譯中心／綜合28日電

25日才全面解除緊急狀態的日本，又發生群聚感染！日媒報導，位於東京小金井市的一家醫院28日出現3例新冠肺炎確診病例，另外還有18名患者出現發熱症狀。報導分析稱，這可能是東京解除緊急狀態後發生的首次集體感染。九州則是連續6天43起確診病例，北九州市長北橋健治擔心第二波疫情來襲。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府相關人士表示，28日單日新增15例確診病例，是連續3天單日10多例，累計至今共5195例。

另外，日本讀賣新聞報導，東京都小金井市的武藏野中央醫院，日前有3名工作人員確診，而跟工作人員接觸過的患者等人，有約20人出現發燒等症狀，正在接受PCR檢查確認是否感染。。

日本政府25日宣布解除全境「緊急事態宣言」，武藏野中央醫院有可能是東京都解禁後第一起群聚感染，東京都政府已請求厚生勞動省派遣群聚感染對策小組協助調查。

報導指出，如果這些人確認感染，將是解除「緊急事態宣言」後，東京都內首起群聚感染。

NHK報導，北九州市表示，昨天新添21起確診病例當中，有小學生、國中生，年紀最大的是80幾歲人士。確診者當中有9人是門司醫療中心（門司區）醫護人員，他們曾與25日確診的一名60多歲女性密切接觸過。

北九州市從23日至28日連續6天出現確診病例，累計43起，其中21起查不出感染源。

南韓確診2個月來新高 重祭禁令

此外，南韓也憂第二波疫情捲土重來。南韓中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官朴淩厚28日表示，過去24小時新增79個新冠肺炎確診案例，創下近兩個月以來新高，而過半與與富川的電商物流中心集體感染有關，該物流中心的累計群聚感染累計已達82人染疫。由於疫情擴散尚未得到有效控制，南韓當局對人口密集的首都圈，重新執行嚴苛限制措施，明天起公眾場所停止開放，至6月14日。

朴淩厚說，今後一至二星期，是防止疫情在首都圈擴散的關鍵期。據韓聯社報導，為此政府決定要求首都圈群聚感染風險較高的公共設施，包括部分娛樂場所，博物館，藝廊，公園等暫停開放到6月14日，公司行號盡量採取彈性上班時間表，或在家工作。當局也呼籲民眾，避免群聚，減少前往人潮眾多的場所，如餐廳和酒吧。

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