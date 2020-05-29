中國新增確診案例 今天再歸零
據官方通報，相隔6天後，中國昨天再度出現新增確診病例歸零；單日新增無症狀感染者5例，也創下新低。
中國國家衛生健康委員會官網今早通報，5月28日，中國大陸31個省市區無新增2019冠狀病毒疾病確診病例；無新增死亡病例；無新增疑似病例。5月22日，大陸首度締造新增確診歸零紀錄。
截至5月28日午夜，大陸現有確診病例70例，其中境外移入46例，本土24例；現有疑似病例5例；尚在醫學觀察的密切接觸者5591人。
據通報，大陸28日新增無症狀感染者5例（境外移入1例），創下通報無症狀感染者以來的新低紀錄。湖北省武漢市日前進行全市核酸檢測大排查後，湖北昨天通報新增無症狀感染者2例，也創下新低。
大陸目前尚在醫學觀察的無症狀感染者仍有409例，其中境外移入25例，本土384例。
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