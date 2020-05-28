最可能染疫！科學家點名3大「超級傳播場所」

科學家警告，餐廳、連鎖速食店和飯店是人們最可能感染新冠病毒的三大場所，在經濟緩步重啟之際若未能嚴加規範這三類場所，恐在第二波疫情造成更死亡案例。

來自波士頓貝斯以色列狄根思醫療中心(BIDMC)、賓州州立大學和賓州大學研究人員撰寫的新研究，分析8州91萬8094家企業，自1月22日到5月22日的新冠病毒傳播狀況，並以郡為單位，比較疫情前後的消費者行為；這8州分別是麻州、羅德島州、康乃狄克州、新罕布夏州、佛蒙特州、緬因州、紐約和加州。

研究人員根據聯邦人口普查局 2018年的「美國社區調查」(ACS)數據，詢問受訪者前往餐廳、連鎖速食店和飯店的頻率和每次停留多久時間。

整體結果顯示，8州187個郡有15萬6307家企業被視為超級傳播者，其中11萬6605間為內用餐廳、2萬6196間為有限服務型(limited service)餐廳，如熟食店、連鎖速食店和外帶商店，還有1萬3432間飯店和汽車旅館。

科學家指出，餐廳、連鎖速食店和飯店為「超級傳播」企業，因為這些地方往往擁擠，且人們長時間近距離接觸；這也解釋了，人們一周可能外食達四次的美國，成為全球新冠肺炎疫情中心的原因。

紐約和加州是美國兩大疫情「重災區」，這兩大人口稠密的州也是餐廳密度最高之處，全國餐廳協會(NRA)統計，加州的餐廳數量以8萬7225間高居全美之冠，紐約州則有5萬8027間餐廳。

目前全美仍有38州禁止餐廳恢復內用，在大多數的州也只允許餐廳恢復25%到50%的營運比率，且內用桌子必須間隔六呎。

專家認為，新冠肺炎群聚感染即所謂的「超級傳播」事件，在大多數案例中，新冠肺炎疫情爆發可追蹤至單一「超級傳播者」，超級傳播者發生的機率約是一般確診者的10%。

超級傳播的理論眾說紛紜，但無定論；有人認為，超級傳播者的免疫系統無法遏止新冠病毒；也有人說，這群人的免疫系統可能很好，遂未出現一般感染者會出現的症狀並傳染給其他人。

科學家表示，新冠肺炎確診病例和餐廳、速食店及飯店的數量息息相關，警告這三大場所若未能嚴加管制，恐在第二波疫情造成更多人死亡。