法球場違規開賽！400球迷沒戴口罩 專家憂引發「病毒炸彈」

法國疫情日漸緩解，多地放寬封鎖措施，但仍屬疫情紅色區域的斯特拉斯堡，卻在日前舉行了一場足球比賽。現場吸引約400名球迷觀看，而且賽後球迷還湧入球場慶祝。此事震驚法國上下，病毒學專家稱此事件可能引發「病毒炸彈」。

綜合媒體報導，這場足球賽是在24日進行，對決雙方來自該市兩個區的隊伍，吸引了大約400名民眾觀戰。雖然法國5月11日開始放鬆限制措施，但仍規定集會人數不得超過10人以上。

據悉，當時有警察在場，但他們無法阻止這些球迷，而球迷也拒聽警察安排。而且還有人拍下現場影片後PO上網炫耀，從影片中可以看出，球迷之間完全沒有保持足夠的社交距離，多數人也沒有戴口罩，比賽結束後，甚至有大批人群湧向球場。

病毒學專家吉爾伯特德雷在推特上對此表示失望，並稱此事件可能引發「病毒炸彈」。

斯特拉斯堡市長表示，「我們非常擔心，這次聚會造成了一些人感染，包括球員和觀眾」，當地官員也懇求參加了這場活動的人站出來接受新冠病毒檢測，否則很可能破壞法國幾周來的抗疫成果。

斯特拉斯堡當局也宣布，會對此進行調查並處理違規者，違反封鎖規定者可能面臨6個月監禁或7500歐元罰款。而兩家涉事俱樂部則沒有做出回應。