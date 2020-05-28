美新冠病亡破十萬 確診數穩坐世界第一

周三(5月27日)，美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，新冠死亡病例突破十萬人。

美國在大約三個月以前回報第一個新冠死亡病例，並在一個月前，錄得超過5萬例死亡。其中有三分之一的死亡病例發生在紐約州。上周末，特朗普宣布在該州降半旗為亡者致哀。

專家認為，美國真正的確診數字和病亡數字應該比官方回報的數據更高。

截稿為止，全球共有569萬人確診，確診病例數最高的國家依次是美國、巴西、俄羅斯。約有170萬人確診的美國大幅領先有第二名的巴西: 巴西以41萬人確診居世界第二。

但是若以死亡病例數佔總人口比例來看，美國的新冠死亡率又比一些歐洲國家低，比如英國、比利時、法國、意大利和西班牙。

雖然美國的新冠確診病例數和死亡數都還在攀升，但美國有50個州已經在准備放寬居家避疫措施。

今年准備競選連任的特朗普，其當務之急是恢復遭到疫情重創的經濟。但傳染病專家佛奇(Fauci)警告政府切勿「跳躍式」的放松防疫措施，否則可能迎來第二波疫情。

張慈(德新社、法新社)

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