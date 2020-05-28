新冠肺炎中國新增確診2例 皆境外移入
中國通報27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例2例，均為境外移入，分別來自上海市與福建省。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5月27日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外移入病例（上海1例，福建1例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。
當日新增治癒出院病例8例，解除醫學觀察的密切接觸者368人，重症病例減少1例。
大陸境外移入現有確診病例46例（無重症病例），現有疑似病例4例。累計確診病例1734例，累計治癒出院病例1688例，無死亡病例。
截至5月27日午夜，大陸現有確診病例73例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例7萬8288例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬2995例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者74萬3799人，尚在醫學觀察的密切接觸者5641人。
據通報，大陸27日新增無症狀感染者23例（無境外移入）。當日解除醫學觀察14例（境外移入3例），尚在醫學觀察的413例（境外移入24例）。
港澳方面，香港特別行政區累計確診1066例（出院1034例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院45例）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言