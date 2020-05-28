新冠肺炎中國新增確診2例 皆境外移入

中國通報27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例2例，均為境外移入，分別來自上海市與福建省。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5月27日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外移入病例（上海1例，福建1例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例8例，解除醫學觀察的密切接觸者368人，重症病例減少1例。

大陸境外移入現有確診病例46例（無重症病例），現有疑似病例4例。累計確診病例1734例，累計治癒出院病例1688例，無死亡病例。

截至5月27日午夜，大陸現有確診病例73例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例7萬8288例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬2995例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者74萬3799人，尚在醫學觀察的密切接觸者5641人。

據通報，大陸27日新增無症狀感染者23例（無境外移入）。當日解除醫學觀察14例（境外移入3例），尚在醫學觀察的413例（境外移入24例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診1066例（出院1034例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院45例）。