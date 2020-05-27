疫情自中國擴散至全球？ 北京批安倍盲從

日本首相安倍晉三25日稱，新冠疫情從中國擴散至全球是事實，又指國際社會期待北京採取負責的措施。對此，中國外交部發言人趙立堅26日回稱，政治盲從不應凌駕於科學判斷；環球時報總編胡錫進則批，屈服美方壓力。

中央社報導，安倍晉三25日召開有關疫情的記者會，媒體在會中提到美中兩國為了防疫導致對立加劇的情況。對此，安倍說：「新型冠狀病毒是從中國擴散到世界各地，這是事實。」

他還表示，美國是日本唯一的同盟國，共享基本價值觀，日本與美國合作因應各種國際間的課題。

對於安倍的言論，曾推文放話美軍將病毒帶至武漢的趙立堅，在中國外交部例行記者會上表示，「科學問題必須以事實和科學為依據，由科學家和醫學專家去研究」。

他說，堅決反對將病毒來源問題政治化、污名化，這種做法有悖於世界衛生組織（WHO）及大量研究機構、醫學專家的專業意見，更有違國際社會、包括中日兩國共同抗擊疫情的努力和期待。

趙立堅表示，「我想強調政治盲從不應凌駕於科學判斷，團結合作才是人類戰勝疫情的最有力武器」。

胡錫進則於26日發出評論稱，「在記者要安倍在中美之間站隊時，安倍更多考慮了美國人的耳朵和感受。不過與此同時，他沒有刻意刺激中國人」。胡錫進說：「（安倍）在談到病毒時，他使用了一個模糊的詞，表示病毒是從中國『擴散』到世界的，並沒有強調病毒是在中國起源的。」

胡錫進認為，日本是美國的盟國，日美同盟被視為日本外交的基軸，在中美之間發生衝突時，美國會壓日本，日本在表態上照顧一點華盛頓的感受是難免的。但他也拿澳洲此前對中國的言論來對比，稱「澳公開站在美國一邊，給美國當馬前卒…，日本官員迄今沒有學著美國宣揚對中國的所謂『追責』，與華盛頓的立場還是有明顯區別的。」

胡錫進指，對於日本有些屈服美國的壓力說話，中國應在一定限度上給予包容，不苛求日本在中美對立時說中方更愛聽的話；同時也要有底線，不能夠接受日本像澳洲那樣表現。

對於安倍此言的解讀，環球網也刊登文章指出，「華盛頓顯然是對日本有敦促和壓力的。隨著時間推移，這種壓力可能有增無減。在這種情況下，日本如果再不表示幾句，怕是華盛頓會有更進一步的實際行動來脅迫它。」