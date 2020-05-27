拉美疫情慘重 巴西新增病亡例連日最多

國際衛生專家在周二(5月26日)表示，新冠疫情在巴西、秘魯和智利的傳播仍在加速。

5月27日，巴西宣布周二的24小時內新增確診病例高達1039例，是巴西在一周前疫情加速惡化以來，第四度單日新增確診病例超過1000例。

總部位於華府的泛美衛生組織（PAHO）負責人艾蒂恩（Carissa Etienne）說:「在南美洲，我們特別關注的是巴西上周回報的新增病例是7天以來最高的數字，也是自疫情爆發以來數字最高的一次。」

她在每周例行會議上說，秘魯和智利的新冠確診病例也迅速攀升，顯示出疫情在這些國家仍在擴散當中。

巴西已經躍升為全球新冠確診病例第二多的國家。艾蒂恩在泛美衛生會議上說，現在南美洲「無疑」是世界疫情中心。她呼籲世界各國繼續努力抑制疫情蔓延。

5月27日截稿為止，巴西共有391222例確診，僅次於美國的1,680,625例。專家認為實際病例數字應比官方公布的更高。同一時間，巴西的死亡病例數為24512例。巴西總人口約為2億1000萬人。

在巴西，抵抗新冠病毒的措施被政治化，巴西的右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）試圖淡化疫情的嚴重性，並且猛烈攻擊呼籲民眾避免外出的政府官員。

巴西警方在周二突擊搜查博爾索納羅的主要批評者裡約熱內盧州州長威爾遜·維澤爾(Wilson Witzel)的的官邸，原因是懷疑他挪用專為新冠病毒設置的防疫基金。

維澤爾稱該次突擊搜查是「政治迫害」，並警告說：「發生在我身上的事情也將發生在其他被視為政敵的官員身上。」

拉美航空業巨頭破產

新冠疫情重創國際運輸產業，拉丁美洲航空巨頭也難逃一劫。5月26日，拉丁美洲航空業巨頭－智利南美航空(LATAM，又稱拉美航空)在美國聲請破產。

這是繼拉美第二大航空公司－哥倫比亞航空控股公司在5月10日聲請破產之後，又一拉丁美洲航空公司在美國聲請破產。

張慈/鄒宗翰 (法新社、路透社)

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