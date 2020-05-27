新冠肺炎中國新增1例 境外移入上海

中國26日新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，為上海境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會通報，5月26日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1例，為上海的境外移入病例，無新增死亡病例。新增疑似病例1例在福建，為境外移入病例。

當日新增治癒出院病例3例，解除醫學觀察的密切接觸者218人，重症病例減少2例。

境外移入現有確診病例45例（無重症病例），現有疑似病例5例。累計確診病例1732例，累計治癒出院病例1687例，無死亡病例。

截至5月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例79例（其中重症病例5例），累計治癒出院病例7萬8280例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬2993例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者74萬3586人，尚在醫學觀察的密切接觸者5796人。

至於出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團26日新增28例（無境外移入），當日無轉為確診病例。當日解除醫學觀察27例（境外移入1例），尚在醫學觀察404例（境外移入27例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診1065例（出院1033例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院45例）。