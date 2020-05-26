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歐洲疫情趨緩 拚7月解禁

聯合報 / 國際組／綜合報導
歐洲疫情趨緩，多國對內階段性放寬居家避疫及商店營業限制，對外亦逐步恢復開放邊境準備重啟旅遊業。（歐新社）
歐洲疫情趨緩，多國對內階段性放寬居家避疫及商店營業限制，對外亦逐步恢復開放邊境準備重啟旅遊業。（歐新社）

歐洲新冠肺炎疫情似漸趨緩，多個國家對內階段性放寬居家避疫及商店營業限制，對外亦逐步恢復開放邊境準備重啟旅遊業。西班牙宣布七月起開放觀光客入境且不需隔離，馬來西亞雲頂集團等也計畫恢復郵輪行程。

西班牙政府廿五日表示，七月一日開始外國旅客入境西班牙不用再強制隔離十四天，希望觀光客回流。西班牙自三月十五日開始實施緊急狀態，關閉商家和海灘等公共場所。疫情趨緩後，已逐漸取消營業限制。

馬德里和巴塞隆納的酒吧及餐廳廿五日起獲准開放半數露天座位，但許多業者覺得恢復營業仍門可羅雀，寧願繼續歇業。

以國外遊客到訪人數來看，西班牙是全球僅次於法國的最受歡迎目的地，每年約有八千萬人次，旅遊業占國內生產毛額百分之十二以上。

英國首相強生廿五日宣布，英格蘭地區所有販賣非必要商品的商店，將可於六月十五日恢復營業，但必須遵守防疫新規定，包括保持社交距離，營業場所充分消毒等。

英國自三月廿三日實施禁足令，除了超市和藥局等商店，餐廳、咖啡廳、酒吧，以及販賣電子商品、服飾等非必要商品的商店都暫時歇業。隨著疫情減緩，禁令逐步解除。

除了西班牙和英國，德國、奧地利等歐洲多數國家彼此同意，自六月中旬起放寬邊境管制。義大利政府上周宣布，六月三日起允許外國旅客入境且不用隔離。

新冠肺炎疫情之初，「鑽石公主號」郵輪發生群聚感染，許多國家禁止郵輪靠港，全球郵輪隨後暫停營運。

海峽時報報導，擁有水晶郵輪、星夢郵輪和麗星郵輪的雲頂郵輪集團表示，預計七月或八月恢復營運，但仍須視港口重新開放及解除旅遊限制等因素而定。

郵輪重啟營運後，初期將從不去任何國家的「海上假期」行程開始，載客量減少五至七成，並落實量體溫、戴口罩、消毒等防疫措施。

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