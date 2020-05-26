抗體僅半年有效 專家：疫苗恐無用

新冠疫苗問世也沒用，抗體只有半年有效？荷蘭阿姆斯特丹大學一份研究報告指出，人類的新冠病毒抗體最多只能維持半年，且大多數康復者會在一年內再度感染。研究人員說：「人體的冠狀病毒抗體持續時間，遠低於我們的預期。」南佛羅里達大學布朗博士則表示，「病毒將流感化。」

抗體效果會遞減

根據《歐洲新聞台》報導，荷蘭阿姆斯特丹大學一份研究報告指出，人類對於新冠病毒的免疫能力最多只能維持半年。

英國衛生大臣韓考克上週宣佈，政府正在制定「免疫認證」，以讓曾感染過新冠病毒，但康復的民眾恢復正常活動。他說：「如果證明可行，將在全國推廣。」他也認為，標示出有抗體的人可以促成社會正常運作，也能逐漸復甦各國的經濟活動。

但阿姆斯特大學研究團隊長期觀察10名曾染疫過的青壯年男子後發現，即便感染過新冠病毒、具有抗體的人，也無法避免再感染風險，且抗體效果會隨著時間迅速遞減。研究人員表示：「人體對冠狀病毒免疫力持續時間遠低於我們預期。」報告也指出，大多數康復患者會在12個內月再度感染。

病毒流感化

據《》報導，針對該報告，南佛羅里達大學的布朗博士受訪時也表示同意，他說：「我們對新冠病毒的了解還太少，但目前看起來很有可能成為流感的形式存在，無法像對麻疹那樣永久免疫。」

沃夫森博士則指出，新冠病毒的變異動態一直在加速，即便疫苗問世後進行人體接種，也有很大的可能無法完全免疫，「我們必須繼續對染疫的高風險族群做更多的測試，在短期內我們無法斷言能對抗新冠病毒。」

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