抗體僅半年有效 專家：疫苗恐無用

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

新冠疫苗問世也沒用，抗體只有半年有效？荷蘭阿姆斯特丹大學一份研究報告指出，人類的新冠病毒抗體最多只能維持半年，且大多數康復者會在一年內再度感染。研究人員說：「人體的冠狀病毒抗體持續時間，遠低於我們的預期。」南佛羅里達大學布朗博士則表示，「病毒將流感化。」

抗體效果會遞減

根據《歐洲新聞台》報導，荷蘭阿姆斯特丹大學一份研究報告指出，人類對於新冠病毒的免疫能力最多只能維持半年。

英國衛生大臣韓考克上週宣佈，政府正在制定「免疫認證」，以讓曾感染過新冠病毒，但康復的民眾恢復正常活動。他說：「如果證明可行，將在全國推廣。」他也認為，標示出有抗體的人可以促成社會正常運作，也能逐漸復甦各國的經濟活動。

但阿姆斯特大學研究團隊長期觀察10名曾染疫過的青壯年男子後發現，即便感染過新冠病毒、具有抗體的人，也無法避免再感染風險，且抗體效果會隨著時間迅速遞減。研究人員表示：「人體對冠狀病毒免疫力持續時間遠低於我們預期。」報告也指出，大多數康復患者會在12個內月再度感染。

病毒流感化

據《》報導，針對該報告，南佛羅里達大學的布朗博士受訪時也表示同意，他說：「我們對新冠病毒的了解還太少，但目前看起來很有可能成為流感的形式存在，無法像對麻疹那樣永久免疫。」

沃夫森博士則指出，新冠病毒的變異動態一直在加速，即便疫苗問世後進行人體接種，也有很大的可能無法完全免疫，「我們必須繼續對染疫的高風險族群做更多的測試，在短期內我們無法斷言能對抗新冠病毒。」

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

爺爺曾是拳王阿里對練搭檔 布朗祖孫特訓獲益良多

曾遭冷凍生氣落淚 布朗今感謝教練傳授重要一課

白人槍殺非裔男檢察官涉拖案 美小鎮示威籲撤職

曝湯普森私下愛講垃圾話搞笑 布朗喊話要他快回電

相關新聞

日本若鬆綁入境管制 台灣可望列首波名單

日本因應武漢肺炎疫情的「緊急事態宣言」解除，何時鬆綁入境管制備受關注。日本政府考慮的首波名單有台灣。駐日官員表示，若日本...

羥氯奎寧治病毒安全堪慮 世衛暫停臨床試驗

世界衛生組織（WHO）今天表示，現已「暫停」在一些國家將羥氯奎寧（hydroxychloriquine）用作2019冠狀...

德送200人回陸上班 陸禁外人入境以來首次大規模回歸

美聯社報導，一架載有約200名德國企業員工的飛機，將在30日飛抵中國大陸，這將是大陸當局兩個月前禁止多數外國人入境以防止...

抗體僅半年有效 專家：疫苗恐無用

新冠疫苗問世也沒用，抗體只有半年有效？荷蘭阿姆斯特丹大學一份研究報告指出，人類的新冠病毒抗體最多只能維持半年，且大多數康復者會在一年內再度感染。研究人員說：「人體的冠狀病毒抗體持續時間，遠低於我們的預

【疫區日記】遲來的「安倍布口罩」 納稅人收到都心酸

5月下著梅雨的一天，我在微微飄著濕氣的信箱中，總算拿到了姍姍來遲的「禮物」，也就是「安倍布口罩」。

全球進入防疫期末考，這些城市為何仍Google狂搜疫情？第一名3周前還零確診！

台灣已近40日沒有本土新冠肺炎病例，進入「防疫期末考」階段；那世界其他城市的疫情又是如何？距離全球解封還有多遠呢？

疫區手記／有人像是睡著了… 新冠ICU病房真實樣貌

紐約市布魯克林醫院中心(Brooklyn Hospital Center)六樓加護病房(ICU)，一位已經基本康復的中年男子躺在病床上，神色平靜地玩著手機，醫師說他不日即可出院，另一位確診新冠肺炎、頭髮灰白的女士像是睡著了，正一邊輸液，一邊使用著呼吸器。

疫情迫使厄瓜多撙節 民眾示威捍衛生計

南美洲國家厄瓜多群眾今天不顧防疫措施，在全國多地示威，抗議總統莫雷諾（Lenin Moreno）為因應2019冠狀病毒疾...

清真寺終開放 伊朗恢復宗教活動

睽違了2個月，伊朗人終於可以進清真寺參拜了！疫情嚴重的伊朗從3月封城實施至今，不過因為低油價與美國經濟制裁，伊朗被迫先從經濟活動開始逐步解封。隨著疫情趨緩，伊朗政府也終於宣布，清真寺等宗教場所可以開放使用，只是必須遵守社交距離、戴口罩。

日本傳放棄5月底前批准法匹拉韋為COVID-19用藥

日本共同社引述官員說法表示，日本政府已放棄於本月底前通過被寄望能用來治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新型流...

沙國逐步放寬防疫限制 6月21日解除宵禁麥加除外

沙烏地阿拉伯實施長達兩個多月的防疫封鎖措施後，本週起將逐步解除旅行與行動管制

美國疫情怎麼走？今夏關鍵 5觀察層面

對於許多美國人來說，國殤日(Memorial Day)過後，意味夏天腳步到了。今年國殤日長周末，各地公園、海灘紛紛出現好不容易從居家避疫「解封」的人潮，許多商家生意熱絡，種種跡象均顯示著，不少民眾願意走出家門，疫情似乎終於進入尾聲。

熱門新聞

罷韓結果會如何？ 吳子嘉斷言「不會過關了，道理很簡單」

影／連44天本土零確診 指揮中心宣佈6月7日起大規模解封

2020國慶煙火在台南！黃偉哲：建議2地點已報中央

飯店「666優惠專案」引發罷韓聯想 義联集團：全面停售

影／敦睦艦隊染疫結案 指揮中心：最早發病日為抵達帛琉前

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。