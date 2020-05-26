疫區手記／有人像是睡著了… 新冠ICU病房真實樣貌

紐約市布魯克林醫院中心(Brooklyn Hospital Center)六樓加護病房(ICU)，一位已經基本康復的中年男子躺在病床上，神色平靜地玩著手機，醫師說他不日即可出院，另一位確診新冠肺炎、頭髮灰白的女士像是睡著了，正一邊輸液，一邊使用著呼吸器。

造訪ICU當天，我僅戴著防護鏡與醫院醫師給我的N95口罩，攥著塑料袋裡的一次性防護服以及防護面罩，卻聽從醫師羅森伯格的建議並未戴上；患者都住在獨立的房間，玻璃門也沒有打開，走廊內有不少壁掛式的洗手機，交叉感染的可能性很低，我也感到相當安全。

大多閉著眼 有的已昏迷

這裡，新冠病人與非新冠病人隔間而住，他們大多閉著眼睛，有微弱的意識或是已經昏迷，不過，三成病房已無病人入住，顯示紐約的疫情正在好轉。

在3月至4月，像紐約市其他的重災醫院一樣，突如其來的新冠疫情，也曾令這所醫院陷入前所未有的慌亂，各式各樣的新冠確診病人：壯碩的年輕人、患糖尿病的老人、臨產的孕婦、難以溝通的失智者或無家可歸的遊民，湧入病房與急診室。

布魯克林醫院中心有175年的歷史，是一所中小型的社區醫院，現下炙手可熱的白宮防疫主管佛奇(Anthony Fauci)在這裡出生，醫院主要服務接受醫療補助計畫（Medicaid）的低收入者、老人、少數族裔以及新來的移民，其中華人病患也占相當比例，為此，醫院還專門將四樓的標示改成「三R樓」，避免「四」與「死」的諧音。

新冠ICU主治醫生羅森伯格在其辦公室。(記者鄭怡嫣/攝影)

負責加護治療、已在醫院工作八年的主任醫師羅森伯格(Joshua Rosenberg)告訴我，一個半月前，新冠重症病患急增，醫院把三樓棄用多年的外科加護病房也改成了新冠加護病房，床位由此增加兩倍，現在，三樓已不再接收新病患，六樓的18個加護病房中也已經空了三成。

羅森伯格說，疫情像是一場夏天的雷陣雨，手伸到外邊，雨會順著手掌、手臂傾瀉而下，整個身體也會淋濕，風聲鶴唳、電閃雷鳴，但是忽然之間，暴風雨又停了，陽光浮出雲層，大地開始變乾。

「醫院現在的狀態就是這樣，我們處在平靜期，但是你不能判斷，在未來，是否會有第二場暴雨來臨，按照我往年的經驗，那些空出來的加護病房，又很快會被新的病人填滿。」

對待重症者 巡房不間斷

每天早上8時，兩位ICU主任醫師、幾位初級醫師、十幾位護士及呼吸道治療師都會參加晨會，對每位重症患者進行平均五分鐘的個案討論，逐一瞭解他們的病情及治療方案；上午10時，羅森伯格則會參加醫院的電話會議，以便各部門在疫情期間，對於藥物、人力、個人防護用品、臨時場所改建等，都能進行最及時的協調與統籌。

60多位醫院職工參加的電話會議，不間斷地進行了兩個月直至5月上旬，作為兩位ICU主任醫師之一，羅森伯格隨後則回到六樓，巡查由他負責的每間重症病房，「對待這些病人，不是和他們說了早安就算，你就像他們的父母一樣，需要不斷檢查他們的情況。」

在他負責正在住院的患者當中，有相當一部分是非新冠的重症患者，他們與新冠患者隔間而住，年齡不等；由於心臟病、腦中風等原因緊急入院，病房的玻璃門上，貼著「非新冠病患」的彩色大字標示。

一位心臟病發的中年男士，他病房的一邊是一間空房間，另一邊則躺著一位昏迷不醒的新冠病患，每一位患者身邊，似乎也都被輸液管、各類點滴瓶、呼吸器和醫療儀器包圍，他們的身上蓋著薄毯，一隻手臂下方架著軟墊，房間裡的遮光窗簾拉到一半，可以看到窗外青翠欲滴的景致。

當日，羅森伯格穿著和「急診室的春天」中喬治庫隆尼(George Clooney)一樣被譽為「寧靜藍」的短袖醫師服，戴著不會起霧的滑雪眼鏡，只有在進入患者個室時才會披上外科手術衣；他說，入住ICU的新冠病患已經越來越少，非新冠病患的數量卻一直穩定，即使在疫情高峰期間，醫院仍收治了不少非新冠的重症病患。

當物資缺乏 抉擇先救誰

事實上，數據也顯示，在3月中旬至5月中上旬的高峰期間，除去因新冠病亡的患者，紐約市的死亡總數，仍要比往年的同一時期高出5300多人，這些非新冠的死者可能因擔心感染病毒而延誤就醫，也可能因醫院及急救系統已不堪重負而未能得到及時救助。

羅森伯格說，從疫情初期直至現在，每個醫院的加護病房中，都應有相當比例的非新冠病患。

那位昏迷不醒的新冠患者已經住院數周，需使用鎮靜劑並依賴呼吸器來維生，醫師為他使用了IL-6抑制劑也不見效果；羅森伯格與看護他的年輕女護士交談，護士來自德州奧斯汀，兩周前來到醫院幫忙，她戴著一次性無紡布的手術帽、防護鏡與口罩，長時間坐在病房外的電腦台前，查看病人的實時數據。

布魯克林醫院中心。(記者鄭怡嫣/攝影)

由於醫院其他部門及外州護士都前來支援，ICU護士及重症患者的比率達到了一比一；以往，這個比率在一比二至一比三之間，現在，護士則有更多的時間與精力照料一位重症患者，把患者何時醒來、何時用藥、呼吸狀況等諸多細節，都及時更新在電腦上。

她們有的在病房外的走廊拿藥，有的與醫師交談，有的站定在電腦台前，有的則進入病房掃碼病人手腕上的識別腕帶，一切看起來都井然有序、有條不紊。

「這位病人的情況不容樂觀，變得越來越糟。」羅森伯格說：「新冠是一種新出現的疾病，在各類藥物得到批準以後，我們也在嘗試各種各樣的療法，但是，我會盡量避免對患者使用呼吸器，一是非常地痛，二是到了那一步，一般後果都不會太好。」

羅森伯格說，有一個在高峰期間為其他醫院所面臨、他的醫院卻不曾面臨的情況，就是不用在呼吸器及醫療設備缺乏的情況下，需要在決定救治哪位患者時，作出生與死的選擇，「很幸運，我們總是有剛好足夠的物資。」

抗疫第一線 醫師沒空哭

「幸運」 的不只是醫療設備，個人防護設備(PPE)也是一樣。當時，聯邦及地方政府物資會優先送於市大型公立醫院，低收入家庭、無健保人士、少數族裔常去的小型私立醫院或社區醫院，在當時卻仍未得到足夠支持。

事實上，這些醫院的主治醫師也不乏華人，當地華人致電家庭醫師時，醫師往往也會將他們引介到此類醫院，在4月19日，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也承認，儘管市公立醫院及老人院的人力及物資已經緩解，同樣接收新冠病患的社區獨立醫院，卻仍未有足夠的急診醫護人員。

作為一線抗疫人員，羅森伯格說，從3月到5月，他沒有崩潰，也沒有哭過，「也不是會哭的性格」；他有要照顧的病人、要鼓勵的下屬，從最初的震驚過後，要迅速投入實際的治療當中。

他的辦公室有自動咖啡機，每天喝很多的咖啡隨時保持清醒，還有兩個運動球，以便在稍稍喘息時能作核心的訓練；閒暇時，他會跑步，放空大腦，奔跑近一小時。

他還有兩位10歲以及12歲的女兒，在結束一天工作、換上T恤下班以後，羅森伯格開車回到長島的家，孩子們就會朝他嚷嚷，喚他「洗澡」。

他說，女兒不會像其他的紐約人一樣，每晚7時在窗台為醫護人員鼓掌；如果女兒真的為他鼓掌，他反而覺得不安，「我會感到侷促，覺得這肯定是場惡作劇，家裡是不是正藏著一台照相機在錄像」。

他會像普通家長一樣，詢問她們的課業，聊些有的沒的；他很慶幸，有她們讓他結束了工作以後，能夠活在當下，活在此刻，能夠深吸一口氣，盡量不去想白天親歷的很多糟糕的、不幸的事情，不再想那些生命快要垂危、卻始終聯繫不到親屬的患者。

「不過，疫情已經好了很多，是還沒見到彩虹的暴風雨後的平靜，我們仍然要作好萬全準備」。