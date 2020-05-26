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全球進入防疫期末考，這些城市為何仍Google狂搜疫情？第一名3周前還零確診！

未來城市@天下 / 編譯・劉子寧　圖表設計・許鈺屏
新冠肺炎防疫進入期末考階段，但疫情依舊籠罩全球各地？ 圖片來源：Shutterstock
新冠肺炎防疫進入期末考階段，但疫情依舊籠罩全球各地？ 圖片來源：Shutterstock

台灣已近40日沒有本土新冠肺炎病例，進入「防疫期末考」階段；那世界其他城市的疫情又是如何？距離全球解封還有多遠呢？

Google Trend每日統計全球各地「過去一週有關新型冠狀病毒的搜尋趨勢」，找出大量搜集疫情資訊的城市排名，提醒我們許多鎂光燈外的城市，可能正因貧窮等因素仍為疫情所苦，甚至成為未來病毒藏匿的溫床。

疫情已到末端，但仍有城市受疫情所苦。圖片來源：截自Google trend
疫情已到末端，但仍有城市受疫情所苦。圖片來源：截自Google trend

No.1　杜尚別 Dushanbe（塔吉克）——最後淨土，一個月內從零確診到大爆發

中亞地區的塔吉克為中亞地區較晚爆發疫情的國家。圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS
中亞地區的塔吉克為中亞地區較晚爆發疫情的國家。圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS

杜尚別小科普：位在中亞地區的塔吉克，南接阿富汗、東接中國新疆，國土大半位於帕米爾高原上，是個伊斯蘭教國家。首都杜尚別是一座具有蘇聯風情的波斯城市，更有以古絲路風情聞名的「星期一市場」。

在全球大流行的新冠狀病毒疫情中，塔吉克可以說是堅持到最後一刻才淪陷的最後淨土之一。直到4月30日急轉直下，首批確診病例就高達15人，並在短短三周內接連傳出社區感染，確診人數來到1,524例，且有39位死亡。

雖然是中亞地區較晚爆發疫情的國家，但其死亡病例人數已經超過了早前的吉爾吉、烏茲別克與哈薩克，成為死亡人數最多的中亞國家。不過，也有中亞媒體《Eurasianet》的記者認為，可能是因為當地的篩檢能量不足，才導致確診病例遲遲未出現。

世衛組織駐塔吉克的工作人員評估，塔吉克現在「並不樂觀」，預估確診病例每3天就會增長一倍。而其中最大的挑戰在於各醫院的醫用防護用品不足，以及病毒檢測機構不足，政府是否能夠及時補救、取得資源，是塔吉克是否能撐過疫情的重要關鍵。

這時民眾們才想到，在還是零確診的4月，政府卻已「超前部屬」關閉各地清真寺，很可能疫情早已落地生根。

No.2　阿迪斯阿貝巴 Addis Ababa （伊索比亞）——非洲疫情管控中心，推估非洲恐有上億人確診

阿迪斯阿貝巴為衣索比亞最大城市及首都，也是非洲重要的政治據點。圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS
阿迪斯阿貝巴為衣索比亞最大城市及首都，也是非洲重要的政治據點。圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS

阿迪斯阿貝巴小科普：阿迪斯阿貝巴是衣索比亞的最大城市及首都，位於海拔2400公尺的高原之上，是非洲重要的商業及文化教育中心，擁有大學、博物館、及各種休閒娛樂場所。這座城市也是非洲重要的政治據點，是聯合國非洲經濟委員會的所在地，非洲聯盟也在此設立總部。

截至今天，非洲地區已有超過7萬8,000位新冠狀病毒確診病例。聯合國非洲經濟委員會引用倫敦帝國學院（Imperial College London）的模型預估後指出，即使控制得宜，非洲仍可能有上億人確診、30萬人死於疫情。

作為「非洲疾病管制暨預防中心」的所在地，以及非洲的政治與新聞中心，阿迪斯阿貝巴本身的疫情雖尚在控制範圍，全國確診病例也僅317例。不過因為疫情影響，許多國際組織與國外工作者都已採取遠距工作，聯合國更高達99％員工在家辦公，間接導致其網路搜尋量的大幅增加。

No.3　杜哈 Doha（卡達）——全球確診率最高國家的首都，年輕人多死亡率奇低

杜哈為卡達最有錢的國家，但因為位居航空樞紐及多國居民混居，是世界上確診率最高的國家。圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS
杜哈為卡達最有錢的國家，但因為位居航空樞紐及多國居民混居，是世界上確診率最高的國家。圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS

杜哈小科普：杜哈是「世界上最有錢的國家」卡達的首都，匯聚全國90%以上的人口，也是重要經濟中心。許多全球賽事與會議都在此舉辦，如亞運會、聯合國氣候變化大會，以及2022年世界盃足球賽。

卡達由於位居航空樞紐及多國居民混居，疫情處於穩定增溫；到5月突然爆發，每天都有超過1,000位以上的確診病人，14日更來到1,733位的高峰、累積3萬2,604 位確診。平均每百萬人口就有約1萬1,000人被感染，是世界上確診率最高的國家。

不過，卡達的死亡率卻相對較低，僅0.04%。專家認為，卡達人口以年輕人居多，較不容易發展成重症，而針對外國居民的強制體檢也起了一定作用。

為使疫情趨緩，及降低開齋節可能導致的防疫缺口，卡達政府使出鐵腕政策，從5月17日起強制民眾外出戴口罩，否則將面臨最長三年的刑期，及最高20萬卡達利亞爾（約165萬新台幣）的罰款。

No.4　昌迪加爾 Chandigarh（印度）——醫療人員在家開趴引爆社區感染，4月大嬰兒也受害

昌迪加爾小科普：昌迪加爾是哈裏亞納邦和旁遮普共有的行政首府，也是印度第一個人工規劃的城市。這裡最知名的，就是知名建築師柯比意（Le Corbusier）設計規劃的城市區，以及由他一手包辦的國會大樓、秘書處大樓及最高法院等建築，使這裡成為建築愛好者的聖地。

昌迪加爾是印度第七大城市，3月疫情傳入之後，一直都維持十位數的確診病例，並無大量成長，直到4月底才出現急遽變化。

4月25日，昌迪加爾內的一殖民區巴普達姆（Bapu Dham）出現當地第一個病例，此人不僅在政府醫學院內工作，更曾違法在家舉辦聚會，高達123人參加，引爆之後3週內高達121人確診的社區感染，甚至有4個月大的嬰兒受害。

這個殖民區普遍貧窮，往往10到15人居住在同一間房子裡，使防疫更為困難。昌迪加爾政府為阻止疫情擴散，決定將該殖民區與鄰近區域關閉，由警察駐守唯一的出入口。

究竟這些防疫措施能不能有效防止疫情傳播？當地居民的焦慮都已呈現在Google搜尋的字眼中。

No.5　華拉杜列 Valladolid（西班牙）——「西班牙萬歲！讓我出門！」千人上街抗議求解封

華拉杜列小科普：華拉杜列位於西班牙西北部的卡斯蒂利亞－萊昂自治區，也是16世紀西班牙的國都。雖然現今已由璀璨歸向平淡，卻不損它的古韻風情，保留了西班牙殖民鼎盛時期的舊日風采，並以絕無僅有的雕刻藝術品為世人所憧憬。

西班牙是目前全球第五大染疫國家，有高達23萬1,350名確診病患、2萬7,650人死亡。隨著疫情發展，近日西班牙新增死亡數逐漸趨緩，5月17日更以單日87死，創下該國兩個月以來新低紀錄，各地區也開始逐步放寬封鎖令。（延伸閱讀｜為什麼歐洲人擋不住這次的疫情？｜城市冷知識#13）

不過，卡斯蒂利亞－萊昂自治區沒那麼幸運。作為西班牙第三大感染區，卡斯蒂利亞－萊昂與馬德里、加泰隆尼亞等三個地區仍處於最嚴格的「第0級」，並延長至6月底才能解除居家令。

對此，不少不滿的民眾透過網路互相集結，從馬德里開始蔓延至華拉杜列，鼓舞了至少1,000位居民在5月17日下午出門往市中心廣場聚集抗議，拒絕政府再次延長警報狀態。

他們一面演奏國歌，一面大聲疾呼「西班牙萬歲！」一旁乖乖將自己鎖在家中的居民們則站在陽台，遙遙相望、給予他們的支持。

「全文轉載自未來城市(全球進入防疫期末考，這些城市為何仍Google狂搜疫情？第一名3周前還零確診！)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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