美國疫情怎麼走？今夏關鍵 5觀察層面

對於許多美國人來說，國殤日(Memorial Day)過後，意味夏天腳步到了。今年國殤日長周末，各地公園、海灘紛紛出現好不容易從居家避疫「解封」的人潮，許多商家生意熱絡，種種跡象均顯示著，不少民眾願意走出家門，疫情似乎終於進入尾聲。

然而，這場橫掃全球的空前疫情，病毒變化莫測，美國接下來疫情將如何發展，這個夏天具有關鍵影響。最後狀況是好是壞，有五大觀察層面：

一、病毒檢測與接觸史追蹤均須大幅增加

民間團體「新冠病毒追蹤專案」(COVID Tracking Project)統計，目前美國每天平均進行40萬分病毒檢測，遠遠落後公衛專家所提出「每周進行3000萬份檢測」標準；專家指出，唯有透過大量檢測，才能迅速發現疫情急速升溫的新「熱點」。

二、商家防疫措施必須讓消費者安心

各行各業商家今夏將發現消費者紛紛「用腳投票」，倘若顧客察覺店家防疫措施不夠完善，就不願上門光顧。

亞利桑納工商總會會長說，很多民眾目前是出門觀察狀況，把所見所聞分享給親友，「現在口碑最重要，光靠打廣告強調『我們開張了，我們很安全』是沒有效果的。」

三、就算商店重新開門做生意，顧客是否回流，掌控權在消費者手中

哈佛大學曝露風險評估學助理教授艾倫(Joseph Allen)指出，就算州長、市長宣布經濟重啟，但最終決定權仍在消費者手上。他說，消費者會憑藉新聞報導、科學數據以及個人風險進行綜合考量。

四、川普如何為疫情定調

艾倫分析，國家元首發言內容傳遞的消息，此時此刻非常重要，如果所有人都遵循防疫規定，未來幾個月都努力配合、加強科學研發，並且全國總動員上下一心努力抗疫，就會渡過難關。他說：「每個人都要盡到一己之力。」

五、白宮抗疫小組要員佛奇(Anthony Fauci)的影響力

包括佛奇在內的公衛專家，近幾周來因為川普停止白宮原本的每日疫情新聞簡報會而曝光率驟減。公衛專家指出，佛奇等人的意見對於美國人具有重大影響，可惜似乎在短期內不易看到他們在定期記者會上重新現身。