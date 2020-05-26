聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫區手記／辭職潮中 一位華人護士的堅守

世界日報 / 文／羅曉媛
袁珍是馬州貝賽斯達Suburban醫院麻醉甦醒室的一名護士，4月開始被調去新冠病區(袁珍提供)
袁珍是馬州貝賽斯達Suburban醫院麻醉甦醒室的一名護士，4月開始被調去新冠病區(袁珍提供)

美國新冠疫情爆發至今，我們見過一線護士透過視頻爆料發出絕望的呼救，也見過抗疫「總司令」為了戴不戴口罩和專家、記者爭論不休……然而無論外界如何喧囂吵鬧、魔幻現實，總有一些人，他們堅守在一線，為更多人的健康負重前行，初心不負。

因為採訪的機會，我見證了華人社區對美國一線醫護人員守望相助的愛心與行動；而在所有我瞭解的大華府新冠募捐微信群裡，都能看到一位幫著核對物資規格、協調捐贈的志願者護士。

她叫袁珍，是馬里蘭州約翰霍普金斯大學旗下Suburban醫院的一名麻醉甦醒室護士。4月初，她被調往醫院新冠病區，專門照顧新冠病人，以往正常的生活節奏和社交狀態就此打破。

由於疫情蔓延和她工作的特殊性，我們的交流都是透過微信或電話，我和她也成了名副其實的「網友」。

防護服僅反穿衣

她告訴我，護士原本一天的工作時長是12小時，但在新冠爆發後經常需要加班；而馬州前期因檢測不足，無法滿足一線的檢測需求，每天都不知自己是否感染的袁珍，只得搬到地下室居住，尤其家中尚有免疫力低下的年邁母親，袁珍擔心連累家人，就連吃飯也是戴著口罩到樓上拿下來再吃。

袁珍對新冠病毒的關注早在中國發生疫情之時，而等疫情來了美國，上了前線的袁珍和其他華人護士卻有些「傻眼」。

她回憶，聯邦疾病防治中心（CDC）當時給醫院的防護裝備指導就四項：口罩、隔離衣（isolation gown）、護目鏡和手套，與中國醫護的防護級別大相逕庭，尤其是隔離衣，中國醫護人員所用的防護服從頭到腳全包裹，她們使用的隔離衣卻更像反穿衣，背部和脖子都露在外面。

疫情期間袁珍尤其感受到身邊人和社區的支持，她戴著媽媽一針一線縫製的帽子和朋友贈送的義大利護目鏡。(袁珍提供)
疫情期間袁珍尤其感受到身邊人和社區的支持，她戴著媽媽一針一線縫製的帽子和朋友贈送的義大利護目鏡。(袁珍提供)

許多人擔心，這樣簡陋的裝備能否有效保護一線不受感染，在匯集華府護士的微信群裡，頭一、兩周也彌漫著不安和焦慮。

調往新冠ICU病房的第一天，袁珍的心理壓力很大，在地下室徹夜難眠，也曾聯繫國會議員，希望當局加強個人防護裝備指導。

6成護士想辭職

疫情期間，許多護士不滿防護資源嚴重短缺，而官方防護指導標準又太低，導致他們個人及家庭面臨較高感染風險。

根據CDC在今年2月至4月的初步調查，包括護士在內的近萬醫護人員染上新冠；「美國護士協會」（American Nurses Association）截至5月初的統計也顯示，全美至少有79名護士因新冠病毒而喪生。

曾有護士公開稱自己「活像待宰的羔羊」，不甘做砲灰的他們，有許多選擇辭職；護士社區平台Holliblu近期對逾千名護士調研發現，高達62%表示已辭職或打算辭職。

不因害怕而放棄

但在辭職潮中，袁珍卻從未有過這樣的念頭。

在美國，護士崗位原本就是人力不足，每年國會移民改革提案裡，少不了給外籍護士爭取更多簽證或綠卡名額這一項。

袁珍也說，護士容易找工作是真的，她工作的醫院也有個別人因害怕而離職。但她當時沒想特別多，一方面對於自己工作了十多年的醫院有感情、有信任，另一方面也是對不忘初心的堅守。

「外科病區都改成新冠病區，這麼多同事都在照顧新冠病人，為什麼我不能？」袁珍話中帶著些許倔強和不服輸，還有骨子裡透出的對這份職業的熱愛。

「當初我選擇成為護士，也是因為喜歡這個職業；在別人最需要幫助的時候，我能提供關懷和幫助。」袁珍說，假如因為害怕而放棄，自己也會覺得很慫。

袁珍和國殤日裝扮的同事Wendy Alley(右)合影。(袁珍提供)
袁珍和國殤日裝扮的同事Wendy Alley(右)合影。(袁珍提供)

之後的親身經驗也漸漸打消了她的疑慮，大家雖穿著相對「簡陋」的裝備，但迄今無人因此感染。

袁珍說，這或許還是國情不同所致，國內的新冠病房很多是六到八人的大病房，空氣中病毒濃度較高，對醫護的威脅更大；她所在的醫院是新冠病患一人一間，且是會把室內空氣過濾後抽出去的負壓循環病房，極大降低了室內空氣的病毒濃度。

作為前線護士，她也感受到院方想方設法在保護一線的努力，醫院原本的負壓病房有限，為了這次新冠疫情也臨時改造，負壓且單人病房在很大程度上保護了醫護人員。

病人出院最安慰

不過物資短缺還是普遍難題，「一副口罩一用就是一個星期，除非口罩被新冠病患濺濕或汙染，否則就一直使用。」袁珍說，隔離衣尤其消耗快，照看一個病患每天平均要用20件，單是呼吸道治療就需每6至8小時給藥，期間還要調整病人氧氣供給、回應病人按鈴等，每進出一次病房，就要用掉一件隔離衣。

「以前做一件事就十分鐘，現在穿隔離衣、消好毒等等要花2、30分鐘。」袁珍說。

儘管每天頂著高壓在新冠病區忙碌和穿梭，但也總有些許安慰。「每次有新冠病人治癒出院，醫院的廣播系統就會播放一陣歡呼聲，大家就知道又有病人出院了，都很受鼓舞。」袁珍說，ICU病房都是重症，但普通新冠病房幾乎每天都有人出院。

社區關懷最感動

另一份安慰與感動則來自社區，她說，醫院在疫情期間受到來自不同團體和個人的極大支持，每天都有醫護愛心餐，其中華人社區最先知先覺，因為大家知道病毒有多厲害，也有經驗和教訓。

整個4月，她除了在一線工作，就是在幫忙社區協調物資捐贈。袁珍說，華人社區在這次疫情中貢獻非常大，但有時也被誤解，說中國賣假貨、是毒源，但在她看來，不管源自哪國，大家都是病毒的受害者，玩弄政治的人在互相拉扯，但做實事的還是在互相幫助、理解，社區也更緊密。

整個4月，她除了在一線工作，就是在幫忙社區協調物資捐贈，華人社區在這次疫情中貢獻很大。(袁珍提供)
整個4月，她除了在一線工作，就是在幫忙社區協調物資捐贈，華人社區在這次疫情中貢獻很大。(袁珍提供)

她還提醒捐贈物資的熱心華人，市面上有大量劣質口罩，往醫院捐贈時，也要注意口罩的質量和類型；例如KN95是工業口罩，有的過濾率可能只有20%，就不合適醫院一線使用；還有人不小心買到假口罩捐到醫院，一線也無法使用，袁珍說，這種情況或許直接把買口罩的錢捐給醫院，因為疫情，醫院也面臨極大財務壓力。

生離死別最心酸

她的這股認真勁兒，即便不見面，也能從電話那頭感染到你。

而讓我印象最深刻的，是她對病患抱持的奉獻心和同理心。

有次我們聊起她照顧的一名84歲病患，史密斯先生（化名），從馬州疫區熱點養老院轉來，之前就因基礎疾病生活不能自理；住院的半個月期間，他從普通病房轉入重症監護室，病情不斷惡化，家屬不忍其飽受病痛折磨，依靠醫療器械延長生命，最終決定改以舒緩治療（comfort care）。

疫情期間醫院禁止訪客陪同，但家屬可通過視頻通訊與病患見面。史密斯的家人便約了視頻會面，準備和他做最後的道別。

視頻前，袁珍給史密斯洗好臉、梳好頭，換上雪白的床單和枕套，再把iPad架到床前。

視頻中，史密斯的八位家人訴說著對他的思念和過往生活的點滴：總是帶著全家去度假的顧家好男人，被錯給了高價冰淇淋還要折返去補錢的實在人⋯⋯

一小時的視頻會面很快過去，虛弱的史密斯只能斷斷續續睜開眼睛，期間突然咕噥了一聲，讓家人很高興，說他是在說「我愛你們」……這樣的臨終關懷，令袁珍哽咽。

相比之下，她照顧的另一位90歲病患安東尼（化名），人生的最後階段就過得很辛苦。安東尼也長期住在養老院，生活需要他人照護；病情加重後，家屬要求不惜一切代價搶救，只要他活著。

但安東尼因太虛弱無法進食，需要插胃管，又因身體條件不好，連續插了幾天才成功，之後呼吸不行又得做氣管插管術……看到病人靠著冰冷機器維持生命，苟延殘喘活得毫無質量和尊嚴可言，袁珍痛心又抱歉。

正因為這些生離死別，袁珍希望更多人意識到提前思考臨終抉擇的必要，對自己的生命有所把握和安排。

心中有愛更何懼

有信念的人總會勇敢前行，無論風雨還是彩虹。過去一個多月來，袁珍獨居地下室、每天都不知自己是否感染的生活，終在馬州疫情數字緩和之下，雲開見日。

5月以來，馬州的新冠疫情好轉，住院病人數字下降，伴著人們對正常生活的渴望，部分地區逐步重啓。而袁珍，也從原先時常加班，轉向不時多一天放假，早先的緊張和不安，也轉向希望和釋然。

「度過了壓抑與焦慮的4月，我們終於迎來有希望的5月。」袁珍說。

心中有愛，何懼之有。祝福她，在勿忘初心的路上。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

日本若鬆綁入境管制 台灣可望列首波名單

日本因應武漢肺炎疫情的「緊急事態宣言」解除，何時鬆綁入境管制備受關注。日本政府考慮的首波名單有台灣。駐日官員表示，若日本...

羥氯奎寧治病毒安全堪慮 世衛暫停臨床試驗

世界衛生組織（WHO）今天表示，現已「暫停」在一些國家將羥氯奎寧（hydroxychloriquine）用作2019冠狀...

德送200人回陸上班 陸禁外人入境以來首次大規模回歸

美聯社報導，一架載有約200名德國企業員工的飛機，將在30日飛抵中國大陸，這將是大陸當局兩個月前禁止多數外國人入境以防止...

抗體僅半年有效 專家：疫苗恐無用

新冠疫苗問世也沒用，抗體只有半年有效？荷蘭阿姆斯特丹大學一份研究報告指出，人類的新冠病毒抗體最多只能維持半年，且大多數康復者會在一年內再度感染。研究人員說：「人體的冠狀病毒抗體持續時間，遠低於我們的預

【疫區日記】遲來的「安倍布口罩」 納稅人收到都心酸

5月下著梅雨的一天，我在微微飄著濕氣的信箱中，總算拿到了姍姍來遲的「禮物」，也就是「安倍布口罩」。

全球進入防疫期末考，這些城市為何仍Google狂搜疫情？第一名3周前還零確診！

台灣已近40日沒有本土新冠肺炎病例，進入「防疫期末考」階段；那世界其他城市的疫情又是如何？距離全球解封還有多遠呢？

疫區手記／有人像是睡著了… 新冠ICU病房真實樣貌

紐約市布魯克林醫院中心(Brooklyn Hospital Center)六樓加護病房(ICU)，一位已經基本康復的中年男子躺在病床上，神色平靜地玩著手機，醫師說他不日即可出院，另一位確診新冠肺炎、頭髮灰白的女士像是睡著了，正一邊輸液，一邊使用著呼吸器。

疫情迫使厄瓜多撙節 民眾示威捍衛生計

南美洲國家厄瓜多群眾今天不顧防疫措施，在全國多地示威，抗議總統莫雷諾（Lenin Moreno）為因應2019冠狀病毒疾...

清真寺終開放 伊朗恢復宗教活動

睽違了2個月，伊朗人終於可以進清真寺參拜了！疫情嚴重的伊朗從3月封城實施至今，不過因為低油價與美國經濟制裁，伊朗被迫先從經濟活動開始逐步解封。隨著疫情趨緩，伊朗政府也終於宣布，清真寺等宗教場所可以開放使用，只是必須遵守社交距離、戴口罩。

日本傳放棄5月底前批准法匹拉韋為COVID-19用藥

日本共同社引述官員說法表示，日本政府已放棄於本月底前通過被寄望能用來治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新型流...

沙國逐步放寬防疫限制 6月21日解除宵禁麥加除外

沙烏地阿拉伯實施長達兩個多月的防疫封鎖措施後，本週起將逐步解除旅行與行動管制

美國疫情怎麼走？今夏關鍵 5觀察層面

對於許多美國人來說，國殤日(Memorial Day)過後，意味夏天腳步到了。今年國殤日長周末，各地公園、海灘紛紛出現好不容易從居家避疫「解封」的人潮，許多商家生意熱絡，種種跡象均顯示著，不少民眾願意走出家門，疫情似乎終於進入尾聲。

熱門新聞

罷韓結果會如何？ 吳子嘉斷言「不會過關了，道理很簡單」

影／連44天本土零確診 指揮中心宣佈6月7日起大規模解封

2020國慶煙火在台南！黃偉哲：建議2地點已報中央

飯店「666優惠專案」引發罷韓聯想 義联集團：全面停售

影／敦睦艦隊染疫結案 指揮中心：最早發病日為抵達帛琉前

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。