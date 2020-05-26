清真寺終開放 伊朗恢復宗教活動

睽違了2個月，伊朗人終於可以進清真寺參拜了！疫情嚴重的伊朗從3月封城實施至今，不過因為低油價與美國經濟制裁，伊朗被迫先從經濟活動開始逐步解封。隨著疫情趨緩，伊朗政府也終於宣布，清真寺等宗教場所可以開放使用，只是必須遵守社交距離、戴口罩。

根據《半島電視台》報導，伊朗目前超過13萬人確診、7000人死亡，原本是全世界疫情前3嚴重的區域，不過近來疫情有逐漸緩和，伊朗衛生部長賈漢普爾在25日宣布，伊朗單日新增的確診案例有2032位，是3月開始封鎖以來最低的確診人數。

伊朗雖然在3、4月是疫情最嚴重的時間點，不過因為伊朗本身是石油出口大國，受到沙、俄石油戰的影響，石油收入也受到嚴重影響，再加上美國退出核協議，對伊朗進行經濟制裁，伊朗只得被迫在疫情尚未完全和緩的情況下，先在工業、製造業上有條件解封，以維持基本經濟運作。

而隨著疫情逐漸趨緩，伊朗除了宗教場所外，餐廳、咖啡店等產業預計也將逐步開放，但伊朗政府目前只有規劃在首都德黑蘭開始試行，並且都需要遵守社交距離、戴口罩。伊朗是虔誠的什葉派國家，神職人員受訪時皆表達能在開齋節後，能回歸正常宗教習俗的喜悅。

除了逐步解封外，由於疫情讓全球產業停頓，伊朗也在世界上找尋經濟的出口。根據《德黑蘭時報》報導，伊朗近日派遣5艘油輪到委內瑞拉，受到當地人民熱烈歡迎，不過這也讓同樣制裁委內瑞拉的美國感到不滿，引發區域局勢緊張。

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