病毒揭露殘酷真相 原來人命真的有貴賤？！

一株新冠病毒，影響全世界！許多研究指出，雖然病毒不分國界，但遭受最大影響的，仍是低收入階級與有色人種。

更慘的是，即使面臨死亡威脅，政府下令封城、在家上班，低收入者仍必須出門賺錢，沒有辦法在家隔離，否則連飯都沒得吃。餓死或病死？成了這些弱勢族群的殘酷選擇題。

雪上加霜的是，長期缺乏照護的他們，許多人原本就有健康問題，染疫後更容易併發重症，再加上普遍缺乏醫療保險，無力就醫，造成低收入與有色人種的致死率高於平均。

擁有逾150年歷史的美國知名雜誌《大西洋》（The Atlantic）近日刊出一篇重磅文章，標題是〈病毒原本被視為危機事件，直到川普發現是誰在死亡〉，文中指出，「這場病毒大流行，揭露的沉痛事實是，某些人的生命被認為比其他人更有價值。」

黑人社區占逾五成確診病例，占60％死亡人數

雖然病毒傳染的整體面貌尚未清晰，但研究人員已經發現一個不成比例的事實：在美國，黑人社區就占了超過一半的確診病例，以及近60％的死亡。箇中原因是，黑人和拉丁裔很大比例都是從事曝露在感染風險的工作，而財富和收入的差距，也讓他們在面對失業方面更加脆弱。

在疫情前線工作的工人，例如肉品包裝人員、雜貨店收銀員、交通運輸人員等，他們的生命被認為一文不值，即使雇主強迫他們在不安全的狀況下工作，但政府卻讓雇主得以免責。

一名威斯康辛州的肉品包裝工人Raquel Sanchez Alvarado無奈表示，「公司沒有供應口罩、無法保持社交距離，我們緊挨著工作。」這名拉丁裔工人透露，他們害怕一旦不配合而遭解雇，將無法在其他公司找到新工作。

《華盛頓郵報》也指出，病毒正在感染那些無法失去工作、且必須遠程通勤的人，包括雜貨店的員工、送貨員和建築工人。在照護中心、監獄，以及重要產業的工廠已經發生新的群聚感染。

在美國，有色人種多從事風險高、收入低的工作，成為疫情下的犧牲者。

「這場疫情帶來了新的種族議題，」大西洋雜誌痛批，美國政府為了挽救陷入泥淖的經濟，即使無法確保企業達到公共衛生安全，仍不顧一切要求重啟經濟，將導致許多黑人和拉丁裔工人被迫犧牲。

報導指出，當疫情在族群與階級帶來不成比例的影響之後，美國政治和金融精英開始將持續上升的死亡率，看作是一種不方便，而非國家緊急事件。那些試圖阻絕病毒傳播的防疫措施，包括量體溫、戴口罩、保持社交距離等，也通通變成了暴政。

川普對抗疫的態度，一再反覆，最近更是迫切要求重啟經濟，大西洋雜誌認為，這和漠視黑人和拉丁裔族群的白人至上心理，脫不了關係。

當美國在元月底、2月初出現第一例確診時，川普政府急於將疫情的風險講得很輕微。然而，隨著初期確診病例多半是和國際旅遊相關的全球精英，包括美國名人、世界領袖，以及和川普親近的人，才讓川普態度大逆轉，3月16日宣布國家緊急狀態，同時呼籲美國人避開社交聚會。

封城禁足的限制，目的是為了壓平疫情曲線，避免病毒傳播超過醫療體系的負荷，以及讓聯邦政府能夠有更充裕的時間，來建立一個檢驗和追蹤系統，阻絕疫情進一步蔓延。雖然檢測量能正在改善，但川普也公開表態不願投資必要的防疫物資，理由是檢測將會出現更多感染者，「透過做這些檢測，我們讓自己看起來很糟糕。」

川普宣布警急狀態之後，美國疫情仍持續惡化，更多人確診和死亡。即使疫情依然嚴竣，沒有樂觀和鬆懈的理由，但右翼精英要求政府重啟經濟的聲浪愈來愈大。4月16日，當第一個反封城的抗議活動展開時，美國當時死亡人數翻了逾一倍，達到3萬人。

即使有一些人受到嚴重影響，川普仍執意解封

「在政府眼中，愈來愈多美國人死亡變得次要，更重要的是哪些美國人死亡。」大西洋雜誌指出，新冠肺炎病例的人口資料顯示，黑人和拉丁裔美國人是感染率和死亡率最高的一群，而由於這個族群並非執政黨票倉，已讓美國防疫政策開始大轉彎。

面對疫情仍嚴竣，川普態度丕變，迫切想要鬆綁所有限制，但經濟學家紛紛示警，在美國醫療體系仍未有充足準備之際，執意要重啟經濟，恐怕迎來第二波疫情，最終導致人民再度在家隔離，並催毀了驅動經濟的消費力。

「公共衛生防疫措施被認為是不合理的，」美國一些保守派媒體正在煽動輿論風向，導向「只因為非白人正在死亡，而去限制白人的自由，這是嚴重違反種族和諧的行為。」

一場疫病，因著感染族群和社會階層呈現的差距，劃分出「你們」「我們」。美國保守派支持者主張停止居家隔離，他們認為，「你們那些人」容易受感染，所以要好好防疫，「我們」出門是自由，不要影響別人權益。

《紐約時報》也專文報導了紐約的拉丁和黑人族裔染疫比率高的原因。紐約市政府曾公布一份有關各族裔的患病情況，拉丁裔和黑人的罹病比率遠遠超過其他族群，兩者合計超過確診比率的四成，震驚了整個美國社會。

「這兩個族群所從事的工作，都是每天一定要出門工作的人，」《紐約時報》分析，超市員工、公車和地鐵駕駛、照顧中心人員等第一線工作者當中，超過75％是少數族裔，更有超過60％的清潔工是拉丁裔、超過40％的大眾運輸工作者是黑人。雖然在統計數據上，某些族群顯得更容易感染病毒，但事實卻是因為貧窮，剝奪了一個人的生存品質，甚至奪走他們的生命。

日經：歐美死亡率是亞洲的100倍

至於為何亞洲地區的新冠死亡率，比歐美來得低？《日本經濟新聞》在比較主要國家的數據後發現，新冠病毒死亡率較高的是歐美地區，亞洲地區明顯較低，而歐美國家單位人口的死亡人數與亞洲的差距是約100倍以上。

專家認為，這主要和生活習慣的差異，患有疾病的比例等多種因素有關，一些國際聯合研究也已經展開疾病和基因差異的探索。從事不同人種腸內細菌研究的日本慶應義塾大學教授金井隆典指出，「基因差異有可能與新冠死亡率的差異相關。」

病毒仍肆虐全球，為什麼黑人和拉丁裔是主要染疫者、為何亞洲疫情比歐美來得輕微，仍未有定論。但數據發現，連病毒都有人種和階級歧視。

原來，「病」不平等，在病毒面前，人命真的有貴賤！

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）