違反防疫禁令高官 奧地利總統並非個例

範德貝倫證實了《皇冠報》的相關報導，並對自己的違規行為公開道歉。他表示：「聊天太過投入，以至於忘了時間」警方也證實，在維也納市內一次例行巡邏中，警員在一酒館的啤酒花園裡發現了總統本人。《皇冠報》報道稱，警方周日凌晨零點二十分對這家酒館進行檢查時，總統夫婦仍在喝東西。

出於防疫需要，奧地利嚴格規定餐廳酒吧只許營業至晚間23時，因此涉事酒吧老板有可能會為其違規行為付出沉重代價。根據新冠病毒防疫法的規定，23時之後仍超時營業的餐廳酒吧最高需支付三萬歐元罰金。不過，事發當時，這家酒吧對外宣稱已經停止營業。

奧地利總統範德貝倫對自己的違規行為供認不諱，深表內疚。他對《皇冠報》表示：「我犯了一個錯誤，對此非常抱歉。」他在推特上發文稱：「如果酒吧老板會為此蒙受損失，那我當然會替他承擔後果。」

英國: 首相高參帶頭違規引爭議

事實上，違反防疫禁令的高層人士，奧地利總統範德貝倫並非個例。今年三月，英國首相約翰遜首席顧問卡明斯（Dominic Cummings) 違反出遊禁令，攜家人遠行的事件被媒體披露後，引爆的政壇危機仍在發酵。英國首相約翰斯在最新一次新聞發布會上表示，他和卡明斯長談之後得出的結論是，卡明斯所作所為完全是出於"父愛本能"，"我認為他在各方面的做法都是負責任的、合法的和正直的。

約翰遜的競選策略顧問卡明斯被控，今年三月底曾驅車前往距離倫敦430公裡的達勒姆探視父母，從而違反了為了防疫而頒布的禁足令。根據最新的媒體報道，他在禁足期間，甚至曾兩次驅車前往達勒姆。

卡明斯本人則堅持其行為「合理合法」。他表示，由於他的妻子感染了新冠病毒，他本人被感染的機率也很大，因此他前往達勒姆，完全是為了確保小兒子有人照顧。他本人表示，抵達達勒姆後，他的確感染了新冠病毒。按照英國政府的防疫規定，只有在緊急情況下，才可以出門遠行。

但是，無論是反對黨，還是約翰遜所在的保守黨，都不滿足於卡明斯的解釋。反對黨工黨主席凱爾·斯塔莫（ Keir Starmer）要求盡快就此事件展開調查。他表示，立法者不能給自己制定一種規矩，而給英國百姓制定另外一種規矩。而保守黨議員貝克爾（Steve Baker）也表示：「卡明斯必須下台走人，否則他會給英國、英國政府、首相本人以及保守黨帶來更大的損失」達勒姆前警長巴頓接受英國廣播公司采訪時也表示: 「我們不必再兜圈子了，他的行為是違規行為，這一點毫無疑問。」

歐洲新冠死亡人數英國高居榜首

整個歐洲境內，英國因感染新冠病毒而死亡的人數最多。霍普金斯大學的數據顯示，截至5月24日，英國感染新冠病毒而死亡的總人數已經達36900人，感染總人數為26萬人。目前，每日新增病例和死亡病例呈現下降趨勢，但專家們普遍擔心，如果限制措施不再被嚴格遵守，疫情死灰復燃的風險仍很高。

【 本文章由德國之聲授權提供】