美國可能因疫情失控再度封鎖？ 柏克斯態度保留

近日各地州政府陸續解除封城，並逐步開放部分經濟活動，本周當川普總統被問到若第二波疫情爆發應如何應對時，他不諱言的表示：「我們絕對不會讓國家再次關閉」，但白宮新冠肺炎防疫小組的成員柏克斯(Deborah Birx)卻持不同看法。

柏克斯24日接受美國廣播公司(ABC)政論節目「本週」(This Week)的訪問時表示：「雖然最近經濟活動漸漸開放，但我們還在觀察未來要如何在安全的情況下全面開放；5月到7月這段期間，我想我們還能蒐集更多有利的資訊。」

儘管如此，柏克斯也希望美國人能有心理準備，面對開放後出現防疫破口的可能，但在這之前無論是個人防護設備(PPE)或呼吸器都盡可能備齊，並同步進行疫苗和解藥的研發，為第二波疫情來臨做準備。

柏克斯日前在白宮記者會上，針對國殤日假期開放更多活動，曾以謹慎但樂觀的語氣表示，希望民眾能遵守基本防疫守則，但沒想到23日在各大公共場所和海邊，全都擠滿人潮。

「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)主持人華勒斯(Chris Wallace)24日訪問時柏克斯時，她對此事表示極度堪憂，柏克斯說：「我們了解社交互動對民眾的重要性，但是在無法保持六呎距離的情況下戴上口罩，才是對自己的健康負責。」

美國廣播公司(ABC)「本周」節目的主持人拉達茲(Martha Raddatz)問到是否太早重啟經濟時，柏克斯回答：「我想我們需要更多不同的溝通管道來傳遞訊息，我認為現在最重要的就是溝通，讓民眾了解其重要性。」

諷刺的是川普過去以來一直因為拒絕在公共場合戴口罩而飽受批評，但柏克斯替川普平反，稱川普在上周參訪福特汽車(Ford)工廠時，曾短暫戴上口罩，柏克斯說：「總統在與人六呎內距離是會戴上口罩，但我沒有每天和他在一起，我也無法確保他是否與人保持社交安全距離；我們不斷地宣導在無法維持社交安全距離時，戴上口罩的重要性，而我相信總統大部分的時候都能與人保持社交距離。」