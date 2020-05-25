川普：我還活著 服奎寧療程已結束

川普總統24日說，自己為了預防新冠肺炎而服用羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)的療程已經結束。

川普宣傳爭議藥物羥氯奎寧能對抗新冠病毒，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與醫學專家都曾對此藥的成效與潛在危險副作用提出警告。

在辛克萊廣播電視(Sinclair Broadcast)24日播出的「Full Measure With Sharyl Attkisson」節目中，川普受訪表示：「結束了，就是結束了；對了，我還活著；就我所知，我在這裡。」

川普上周披露，自己每天都服用羥氯奎寧加鋅片、以及一劑抗生素阿奇霉素(azithromycin)，藉此幫助避免感染新冠病毒。

川普24日持續為自己服用羥氯奎寧的行為辯護，他對節目主持人艾特基森(Sharyl Attkisson)說，羥氯奎寧得到「極大的好評」且「許多人認為這種藥拯救了他們的性命」。

川普說：「我足夠信任這種藥物，所以我參加這項療程，因為白宮已經有兩人檢出新冠病毒陽性；但如果你去看，羥氯奎寧得到了巨大的好評。」