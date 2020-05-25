美新冠死亡逼近10萬 「國殤日」逾千老兵染疫亡

國殤日長周末標示著每年夏日開始，各地通常舉辦慶典向戰時老兵致敬，隨處可見國旗飄揚，今年卻在美國新冠肺炎死亡人數逼近10萬人，以及北卡羅來納、阿肯色等多州確診病例暴增中度過；許多老兵挺過殘酷鋒火卻不敵新冠病毒，今年國殤日特別感傷。

全美50州已部分放寬避疫禁令，伊利諾和紐約州的餐館人滿為患，惟髮廊仍然歇業；過去一周，馬里蘭等11州回報新病例，尚不確定確診病例激增是因為擴大檢測或第二波感染。

北卡州實施第二階段重啟措施後，23日確診數創單日新高的1107人；阿肯色州長哈欽森(AsaHutchinson)23日表示，該州疫情看似經歷第二波高峰，但部分歸因於廣泛檢測。

華盛頓郵報和華爾街日報指出，新冠肺炎起初衝擊大都會區，而目前年長者比率較高的鄉村逐漸成為疫情前線，這波趨勢與各州鬆綁避疫限制並重啟商店有關，挑戰當地醫療資源。

居家避疫數月的人們趁著國殤日假期到戶外透氣，公園、海灘人滿為患，警察不時提醒人們維持社交距離，甚至採取人流管制暫時關閉公園；各州海灘人潮洶湧，部分人遵守社交距離並戴上口罩，但大多數人忽視規範。

國殤日假期除了到戶外放風，當然也少不了感恩老兵的活動，但受疫情影響，許多往年盛大的儀式改在線上舉行，遊行等活動取消或精簡；更令人唏噓的是，眾多老兵馳騁沙場，卻不敵「隱形敵人」新冠病毒撒手人寰。

退伍軍人敗給新冠病毒的人數偏高，榮民年事已高、健康亮紅燈，且許多人住在被謔稱為「新冠病毒培養皿」的養老院。

退伍軍人事務部統計，千餘名老兵死於新冠肺炎，這還不包括州立榮民之家的死亡人數，新澤西州、麻州和路易斯安納州的榮家疫情慘重。

老兵遺族查爾斯‧戴維斯(Charles H.F. Davis III)說，國殤日對家族意義重大，因為家人從今年逝世的94歲班‧戴維斯(Ben Davis Jr.)開始，家族成員合計服役達158年。

班在1944年二戰期間加入海軍，成為11位兄弟中首位入伍者，他4月逝世前，住在阿拉巴馬州的比爾‧尼可拉斯州立榮家，這間榮民養老院至少91人確診、23人死亡。