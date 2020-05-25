快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

只維持了一天！ 紐約州單日死亡數又回升破百

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導
州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾出門戴口罩。圖／新華社
州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾出門戴口罩。圖／新華社

紐約州日新增新冠住院病例數和死亡病例數24日比前日有所回升，州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾出門戴口罩；葛謨此前宣布長島地區有望在周三(27日)解封，為配合展開第一階段復工，他24日表示大都會運輸署(MTA)將對長島鐵路(LIRR)每趟列車增加車廂，以確保乘客在車上能夠遵守社交距離。

數據顯示，24日公布的日新增新冠住院病例數三天移動平均值為229例，比前日回升，日新增死亡人數也從前日的84例回升至109例；葛謨表示，儘管數據有所回升，但總體仍然呈下降態勢，而且全州總住院人數和插管治療人數繼續下降。

預防第二波疫情 葛謨籲戴口罩

他表示，紐約州十大區，目前大部分地區已開始第一階段復工，因此要警惕第二波疫情來襲；他呼籲外出民眾盡量戴口罩，「只有做好防護繼續遏制疫情，才能更好地復工」。

葛謨此前表示，中哈德遜地區和長島本周有望解封；目前長島地區的日新增死亡病例數和追蹤人數兩項指標仍未達標，但預計27日(周三)有望達標；葛謨表示，此前MTA已經對所有交通工具進行每日消毒，為配合長島復工，長島鐵路將對每班列車增加車廂，以確保乘客遵守社交距離，但他提醒所有搭乘公共交通的乘客都必須戴口罩。

葛謨表示，州府此前成立的食儲項目「Nourish NY」已為超過1萬個長島家庭提供食物；他表示，自疫情爆發以來，上州一些農場出現因運送不便、奶農無奈傾倒牛奶的現象，因此州府成立該相關目聯繫多家乳製品加工廠前去收購牛奶，將製成酸奶、芝士等食品供應全州食儲，本周將為長島新增六個「Nourish NY」食儲分配站。

允職業球隊重啟 沒觀眾可復賽

此外，他還表示，即日起允許州內所有職業體育球隊在遵守防疫規定的情況下重啟訓練營，為未來的復賽做準備；葛謨重申，職業體育比賽可在沒有觀眾的情況下重新開打，這樣多少可給各隊帶來部分收入；「我們支持職業體育重開，因為這樣就會有更多人願意待在家裡看比賽，讓人們在家有事可做，這是恢復常態計畫的一部分」。

葛謨還宣布，全州獸醫診所可從26日(周二)起復工。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

科技股推升美股 道瓊收漲369點、那指距歷史高點不到5%

疫區手記／葛謨「美國人優先」為民請命？作秀？

新病例多來自居家 葛謨：出門上班感染率反低於一般人

【疫區日記】世紀疫情災難片 川普淪丑角 男一竟是他

相關新聞

WHO：全球仍處於第一波疫情 但須提防第二次高峰

世界衛生組織（WHO）25日警告，新冠肺炎疫情可能出現第二次高峰，但未必是第二波疫情。

羥氯奎寧治病毒安全堪慮 世衛暫停臨床試驗

世界衛生組織（WHO）今天表示，現已「暫停」在一些國家將羥氯奎寧（hydroxychloriquine）用作2019冠狀...

病毒揭露殘酷真相 原來人命真的有貴賤？！

在病毒面前，並非人人平等。許多研究顯示，新冠肺炎的感染率在不同人種和社會階級間，出現嚴重差距。疫情對有色人種、中低階層影響重大，亞洲地區死亡率明顯較低，為什麼？

圖表看疫情／日本宣告全境解禁 蒙古苦等疫苗

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。聯合新聞網也持續追蹤最新疫情數據，完整整理全球、大陸、台灣的疫情數據，並呈現圖表分析，讓讀者掌握最新進度。

全境解禁 安倍自豪45天平疫

日本首相安倍晉三廿五日宣布，由於新冠肺炎疫情趨緩，解除東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及北海道五都道縣的「緊急事態宣言」...

解封遙遙無期！蒙古總理：將持續鎖國到有疫苗可用為止

法新社報導，蒙古總理烏赫那·呼日勒蘇赫25日表示，該國將持續鎖國，直到有新冠病毒疫苗可用為止。這個內陸國在還未傳出確診病...

全球新冠肺炎確診破542萬例 近34.5萬人不治

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少34萬4964人死於2019冠狀病...

巴西單日染疫病故人數全球居首 美國祭旅行禁令

巴西衛生當局表示，感染2019冠狀病毒疾病而過世的單日死亡人數，首度超越美國。美國也頒布禁令，不准14天內到過巴西的人入...

疫情趨緩逐步解禁 英格蘭商店6月15日恢復營業

英國首相強生（Boris Johnson）今天召開疫情例行記者會表示，英格蘭地區所有販賣非必要商品的商店，將可以在6月1...

安倍談疫情：病毒確實是從中國擴散

日本首相安倍晉三今天宣布解除東京等5地的「緊急事態宣言」。被問到新冠肺炎疫情使得中美對立加劇的問題時，安倍說，病毒確實是...

違反防疫禁令高官 奧地利總統並非個例

範德貝倫證實了《皇冠報》的相關報導，並對自己的違規行為公開道歉。他表示：「聊天太過投入，以至於忘了時間」警方也證實，在維也納市內一次例行巡邏中...

俄羅斯增8946例確診 累計逾35萬人染疫

俄羅斯疫情應變中心今天說，境內過去24小時新增8946起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，連9...

熱門新聞

客拒付3百元車資吐口水稱染疫 小黃司機慘中鏢3週後病逝

有個歌手堂弟張洪量？ 張上淳看媒體報導才知

口罩6.1解禁 振興券付1000元換3000元

「人力大幅提升」 國防部新設門檻禁止這些人回來服役

直播／今案例再「嘉玲」 居家隔離個案全數歸零！

罷韓團體冒用法務部LOGO被民眾告發 法界指可能犯這條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。