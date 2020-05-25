只維持了一天！ 紐約州單日死亡數又回升破百

紐約州日新增新冠住院病例數和死亡病例數24日比前日有所回升，州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾出門戴口罩；葛謨此前宣布長島地區有望在周三(27日)解封，為配合展開第一階段復工，他24日表示大都會運輸署(MTA)將對長島鐵路(LIRR)每趟列車增加車廂，以確保乘客在車上能夠遵守社交距離。

數據顯示，24日公布的日新增新冠住院病例數三天移動平均值為229例，比前日回升，日新增死亡人數也從前日的84例回升至109例；葛謨表示，儘管數據有所回升，但總體仍然呈下降態勢，而且全州總住院人數和插管治療人數繼續下降。

預防第二波疫情 葛謨籲戴口罩

他表示，紐約州十大區，目前大部分地區已開始第一階段復工，因此要警惕第二波疫情來襲；他呼籲外出民眾盡量戴口罩，「只有做好防護繼續遏制疫情，才能更好地復工」。

葛謨此前表示，中哈德遜地區和長島本周有望解封；目前長島地區的日新增死亡病例數和追蹤人數兩項指標仍未達標，但預計27日(周三)有望達標；葛謨表示，此前MTA已經對所有交通工具進行每日消毒，為配合長島復工，長島鐵路將對每班列車增加車廂，以確保乘客遵守社交距離，但他提醒所有搭乘公共交通的乘客都必須戴口罩。

葛謨表示，州府此前成立的食儲項目「Nourish NY」已為超過1萬個長島家庭提供食物；他表示，自疫情爆發以來，上州一些農場出現因運送不便、奶農無奈傾倒牛奶的現象，因此州府成立該相關目聯繫多家乳製品加工廠前去收購牛奶，將製成酸奶、芝士等食品供應全州食儲，本周將為長島新增六個「Nourish NY」食儲分配站。

允職業球隊重啟 沒觀眾可復賽

此外，他還表示，即日起允許州內所有職業體育球隊在遵守防疫規定的情況下重啟訓練營，為未來的復賽做準備；葛謨重申，職業體育比賽可在沒有觀眾的情況下重新開打，這樣多少可給各隊帶來部分收入；「我們支持職業體育重開，因為這樣就會有更多人願意待在家裡看比賽，讓人們在家有事可做，這是恢復常態計畫的一部分」。

葛謨還宣布，全州獸醫診所可從26日(周二)起復工。