阿根廷延長管制、9月才准飛 巴西總統怒罵抗命州長「糞肥」

拉丁美洲疫情不見緩和，阿根廷23日延長首都布宜諾斯艾利斯的防疫封鎖令至6月7日；巴西則超越俄羅斯，成為僅次美國的全球疫情第二大熱點。

在阿根廷，全國防疫管制措施3月20日開始實施，原本24日到期，但首都布宜諾斯艾利斯確診病例近幾天仍持續增加，因此相關限制令將延長實施至6月7日。

總統艾柏托在記者會中表示，官方將加強首都與布宜諾斯艾利斯省之間的交通管制。首都部分人口較多的地區，商業活動及大眾運輸也會實施緊縮。商業飛行禁令則要實施到9月1日，是全球最嚴苛的旅行限制令。阿根廷確診累計1萬1353起、445人不治。

巴西2萬人死 內閣會議未提疫情

巴西單日新增1萬6508人確診、965人死亡，累計34萬7398例、2萬2013人不治。早前曝光的4月22日內閣會議顯示，當時巴西疫情已攀升，但總統波索納洛內閣幾乎隻字不提疫情，引發群情激憤，可能掀起爆炸性十足的調查。

中央社引述法新社報導，曝光的影片中談及疫情部分寥寥可數，包括環境部長說，疫情造成的注意力分散，是鬆綁國內環保政策大好時機，被廣泛解讀為開放亞馬遜雨林保護地供人採礦、務農，也正是總統波索納洛積極推動的政策。薩勒斯23日出面澄清，當初發言意指刪減繁文縟節；但環保團體對他的解釋並不買帳。

此外，片中可見，波索納洛會議中痛批兩名違抗他命令、執意實施防疫封鎖措施的州長是「糞便」、「糞肥」。根據巴西媒體統計，會中一共出現39個不雅字眼，其中31個出自總統之口。