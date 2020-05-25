牛津大學新冠疫苗試驗 恐因「疫情降溫」成功率僅50%

英國牛津大學（Oxford University）的新冠肺炎疫苗研發團隊共同領導人希爾表示，由於英國疫情似乎正迅速降溫，在缺乏感染途徑下，疫苗試驗成功機率只剩50%。儘管如此，英國首相強生24日表示，英格蘭地區部分學校將在6月1日恢復上課的計畫不變。

英相：英格蘭6月1日恢復上課不變

強生的返校計畫受到教師組織反對，他今天鬆口說，理解或許不可能讓所有學校恢復上課。不過，教師組織對於強生的計畫並不買帳。BBC報導，英國教育工會（National Education Union）秘書長寇特尼（Kevin Courtney）表示，工會並不同意全面開放上課。許多教師對於全面恢復上課感到憂心。

根據強生宣布數據，英國疫情新增118起死亡病例，累計病故人數達到3萬6793人。

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的新冠肺炎實驗疫苗，並已於4月開始初期人體試驗，成為全球少數達到里程碑的候選疫苗。

然而英國「電訊報」報導，詹納研究所所長希爾受訪時表示，有1萬名志願者參與的疫苗下一階段試驗，恐怕會因為病毒在英國的社區傳播率低落，難以確認疫苗是否有效，而出現「無結果」。

希爾說：「這是場和病毒消失的賽跑，是和時間的賽跑。目前試驗無法得到任何結果的機率是50%。」

另一方面，英國DNA測試技術新創公司DnaNudge研發的新冠肺炎快篩技術，已於4月底獲得英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）批准臨床使用，目前已開始在倫敦的數家醫院應用。

路透報導，這項技術由倫敦帝國學院（Imperial College London）工程學教授暨DnaNudge創辦人圖瑪佐（Chris Toumazou）研發，敏感度超過98%，特異度達100%，且只需一次咽喉採檢，不用等待實驗室化驗，就能在1個多小時後知道結果。若能大幅加快目前新冠肺炎的篩檢規模，將有助英國經濟盡早恢復正常運作。