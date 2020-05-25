累計近10萬死 美國人連假放風不顧社交距離

美國陣亡將士紀念日長周末標示著每年夏日開始，各地通常舉辦慶典向戰時老兵致敬，隨處可見國旗飄揚，今年卻在美國新冠肺炎死亡人數逼近10萬，以及北卡羅來納、阿肯色等多州確診病例暴增中度過；許多老兵挺過殘酷烽火卻不敵新冠病毒，今年國殤日特別感傷。

美國新冠肺炎死亡人數已達到9萬9300人，但疫情仍止不住。全美50州已部分放寬避疫禁令，伊利諾和紐約州的餐館人滿為患，惟髮廊仍然歇業；過去一周，馬里蘭等11州回報新病例，尚不確定確診病例激增是因為擴大檢測或第二波感染。

北卡州實施第二階段重啟措施後，23日確診數創單日新高的1107人；阿肯色州長哈欽森3日表示，該州疫情看似經歷第二波高峰，但部分歸因於廣泛檢測。

居家避疫數月的人們趁著假期到戶外透氣，公園、海灘人滿為患，警察不時提醒人們維持社交距離，甚至採取人流管制暫時關閉公園；各州海灘人潮洶湧，部分人遵守社交距離並戴上口罩，但大多數人忽視規範。

美國有線新聞網（CNN）報導，遊客瑞克斯向WPMI電視台表示，「有數千人在阿拉巴馬州的格爾夫海岸上，我很開心看到有這麼多人，他們都很棒保持著社交距離」。

然而，儘管衛生當局指出40%的新冠病毒傳播是在症狀出現前就完成，依然有許多民眾忽略警告。

推特一部影片顯示，密蘇里州歐扎克斯湖附近的泳池派對上，池裡池外都擠滿了人，民眾開心飲酒聊天，完全忘記要保持社交距離。

紐約州長郭謨的助理德羅薩也嚴厲批評帕喬格鎮一間餐廳，這間餐廳放寬口罩和社交距離規定，讓顧客在周五晚間進入店內購買餐點。

佛羅里達州戴通納海灘的民眾也忘記社交距離的存在，一名錄製饒舌影片的男子從車頂上向人群撒錢。警方表示，將循線追捕這名男子。

陣亡將士紀念日除了到戶外放風，當然也少不了感恩老兵的活動，但受疫情影響，許多往年盛大的儀式改在線上舉行，遊行等活動取消或精簡；更令人唏噓的是，眾多老兵馳騁沙場，卻不敵「隱形敵人」新冠病毒撒手人寰。

退伍軍人敗給新冠病毒的人數偏高，榮民年事已高、健康亮紅燈，且許多人住在被謔稱為「新冠病毒培養皿」的養老院。

退伍軍人事務部統計，千餘名老兵死於新冠肺炎，這還不包括州立榮民之家的死亡人數，新澤西州、麻州和路易斯安納州的榮家疫情慘重。