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巴西疫情全球第二 美國下旅遊禁令
（德國之聲中文網）巴西疫情持續燃燒，是繼美國之後確診人數最多的國家，單日新增超過1.6萬宗病例。美國總統特朗普周日（24日）下令對巴西實施旅行禁令，過去14天在巴西停留的非美國公民不得入境，但兩國貿易並不受影響。
白宮新聞發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）形容此舉是特朗普又一 「保護國家的果斷行動」，是為了確保在巴西的外國人不會成為美國的感染源。
根據約翰霍普金斯大學數據，目前美國累計確診病例突破164萬例，逾9萬人病逝，高居全球第一。巴西排名第二，有超過36萬例病例，死亡人數超過2萬人。排名第三的是俄羅斯，感染人數超過34萬，超過3500人病亡。
博爾索納羅無視疫情
世衛組織表示，巴西已成為全球疫情「新震央」，其中亞馬遜州感染率最高，每10萬人就有490人感染。該國多個州的醫院已到達崩潰邊緣，嚴重缺乏防護裝備，已導致過百名護士染病殉職。
但巴西極右翼總統總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）無視疫情，多次出席支持者舉辦的大型集會，周日（24日）集會的影片顯示他身邊的保鏢都戴口罩，惟獨他本人不戴，還與民眾握手合照，更抱起小孩揮手。
他上周三（20日）無視世衛和衛生專家的警告，批准公立醫院使用特朗普力捧的抗瘧疾藥「羥氯喹」（hydroxychloroquine），治療新冠重症病人。
一個月內兩任衛生部長下台
他3月曾稱新冠病毒只是「小感冒」（little flu），反對各州實施的禁足令，要求各大企業重新開門營業。他4月解雇與他意見相左的衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），繼任的衛生部長泰克5月15日也宣布辭職。
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