零新增僅1天 吉林聚集性確診達46例

中國23日新增3例確診病例，使得22日的「零新增」僅僅保持一天。其中唯一一例本土確診病例來自吉林省吉林市，屬此前報告確診病例的密切接觸者。至此，吉林市聚集性疫情導致的確診病例已增加至46例。

中新社報導，據國家衛健委數據顯示，雖然境外輸入病例仍在不斷地新增，但隨著越來越多的患者治癒出院，中國現有境外輸入確診病例持續下降。截至23日，現有境外輸入確診病例40例，已連續4天下降，連續10天低於50例。

吉林省衛健委通報，吉林市23日新增本土確診病例係5月22日通報的吉林市豐滿區一確診病例的密切接觸者，通過主動篩查核酸檢測陽性而確診。

報導說，中國23日新增兩例境外輸入確診病例分別由上海市和廣東省報告。

上海市報告的病例為中國籍，在美國留學，5月20日抵達上海入關後即被隔離觀察，期間出現症狀，經監測確定為確診病例。廣東新增境外輸入確診病例來自孟加拉國，在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。

武漢市人民政府官網24日登載的消息稱，截至23日，武漢全市重點大型商超和餐飲協會會員餐飲企業共5.58萬人全部完成核酸檢測工作。

武漢全市範圍的集中核酸檢測於14日正式啟動。官方消息稱，截至22日，全市核酸檢測採樣工作已完成超過90%。5月23日當日，全市核酸檢測114萬6156人次，而單日新增30例無症狀感染者。