中國新增11例確診 全為境外移入
中國官方通報，24日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診11例，全為境外移入。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5月24日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例（內蒙古10例，四川1例），無新增死亡病例，無新增疑似病例。
當日新增治癒出院病例7例，解除醫學觀察的密切接觸者461人，重症病例減少1例。
境外移入現有確診病例46例（含重症病例1例），現有疑似病例5例。累計確診病例1724例，累計治癒出院病例1678例，無死亡病例。
截至5月24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例83例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例7萬8268例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬2985例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者74萬2506人，尚在醫學觀察的密切接觸者5152人。
至於沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，24日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增40例（境外移入2例），當日解除醫學觀察15例（境外移入2例），尚在醫學觀察的396例（境外移入28例）。
港澳方面，香港特別行政區累計確診1065例（出院1030例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院45例）。
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