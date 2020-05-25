聽新聞
test
0:00 / 0:00
客拒付3百元車資吐口水稱染疫 小黃司機慘中鏢3週後病逝
新冠肺炎透過飛沬傳染，向人吐口水是非常惡劣的行為。英國的士司機貝爾（Trevor Belle）早前遇到一名乘客拒付車費，並向他吐口水及大喊自己確診新冠肺炎，及後的士司機開始出現症狀，更被確診新冠肺炎，19日後病逝。
61歲的貝爾於3月22日接載一名乘客，對方下車時應付9英鎊（約329元台幣），但他拒絕支付車資，所以兩人便爭執起來，過程中乘客竟然向貝爾吐口水，並喊道「我已經感染了新冠病毒，現在你也感染了」。
貝爾幾日後出現病徵並確診新冠肺炎，他的朋友稱「幾天後，他被送往醫院，花了3周在醫院與病毒鬥爭，但最後他沒有成功」。至4月18日，貝爾在倫敦皇家醫院去世，而貝爾的血液將會被捐出，以研究肺炎確診者的基因。
其50歲的妻子艾絲庫蘭特（Kelly Esqulant）透露，貝爾曾稱該名吐口水的乘客是有愛爾蘭口音的白人，而他當時找到附近的警察報告事件，但警察指涉事車資太少，不值得追究，令他只能作罷。
英國早前亦發生過被吐口水染疫的事件，一名47歲的英國鐵路公司員工穆吉卡（Belly Mujinga）在3月間被一名自稱染有新冠肺炎的男子吐口水，結果於4月初染疫身亡。
延伸閱讀：
新冠肺炎｜港大揭幾度高溫可減感染力 7種清潔劑成分有效殺病毒
【新冠肺炎】俄羅斯再增近6000例 國家杜馬有委員會主席確診
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言