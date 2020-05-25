日今全境解除緊急事態 拚重啟經濟

日本共同社等媒體廿四日報導，日本政府將在廿五日全面解除境內「緊急事態宣言」。

日本四十七個都道府縣多數在本月中起陸續解禁，只剩北海道、東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣共五地仍未脫離「緊急事態宣言」。這五地解禁等於日本全境脫離「緊急事態宣言」，日本政府已展開作業，希望盡快恢復經濟活動。

日本確診病例最多的東京都廿三日新增病例僅二例，但廿四日東京通報新增十四例確診，單日新確診數又回到兩位數，累計共五一五二例。

雖然東京新增病例又上升，但共同社報導，日本政府已決定廿五日將全面解除東京等五地的緊急事態宣言。

日本厚生勞動相加藤勝信說：「新增感染人數日益減少，在宣言持續地區也有同樣趨勢。醫療體系吃緊的情況已大幅緩解。」

雖然日本部分地區並未達到「最近一周新增感染者降到每十萬人約零點五人以下」的目標，但日本政府認為，只要能夠確保充分的醫療和檢測體制並能追蹤感染途徑，即可解除宣言。

日本政府廿五日也將修正新冠病毒因應方針，明訂民眾跨縣市移動、全境商家營業、舉辦各項活動等經濟活動恢復的標準。

NHK統計，截至廿四日晚間九時，日本確診病例共一六六一一例，八三八人病故。