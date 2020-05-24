懷孕8個月女醫生請產假被拒 終染疫病逝一屍兩命

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，不少前線醫護疲於奔命抗疫。阿爾及利亞一名28歲女醫生在懷孕期間多次申請放產假遭拒，結果在今月15日、懷孕8個月時染疫病逝，腹中胎兒也不保。大批民眾事後狠批涉事醫院，當地衞生部部長也已解僱院長，並下令徹查事件。

據報女醫生布迪薩（Wafa Boudissa）不幸離世時懷胎八月，此前一直在醫院工作，她曾經三度向醫院提出放產假要求，但始終被拒，因此只能留在工作崗位。得知妻子未能安心養胎，甚至要在深切治療部工作，布迪薩的丈夫後來搬到醫院附近暫住，方便照顧妻子；可惜布迪薩不幸感染新冠肺炎，並於上周五（15日）病逝，釀成一屍兩命，孩子也胎死腹中。

事件經當地傳媒報道後，不少民眾在推特（Twitter）發文悼念布迪薩，感謝她的無私付出，同時要求當局嚴懲涉事醫院院長，直斥他的行為與「殺人」無異。阿爾及利亞衞生部部長本布茲（Abderraham Benbouzid）事後探訪布迪薩的家人和涉事醫院員工以表慰問，坦言無法理解為何孕婦要被強制工作。

大批民眾在社交網站上悼念病逝的女醫生。圖／Twitter

當局現已下令徹查布迪薩的死，以及史無前例地要求由衞生部檢察長領導調查工作，有報道指出，任何與布迪薩離世具直接關係的人，均可能被控謀殺罪。

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文章授權轉載自《香港01》