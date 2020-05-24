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美9.7萬染疫亡 紐約州單日病故創3月底以來新低

中央社 / 綜合外電報導
美國2019冠狀病毒疾病 COVID-19）死亡病例新增1127人。示意圖／美聯社
美國2019冠狀病毒疾病 COVID-19）死亡病例新增1127人。示意圖／美聯社

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，美國2019冠狀病毒疾病 COVID-19）死亡病例新增1127人，疫情爆發至今美國病故總數來到9萬7048人。

位在巴爾的摩（Baltimore）的約翰霍普金斯大學同時顯示，截至23日晚間8時30分（台灣時間24日上午8時30分），美國境內確診案例達162萬1658起，遠高於任何一國。

而身為美國重災區的紐約州，州長古莫（AndrewCuomo）今天表示，過去24小時州內染疫身故的人數下滑至84，為3月24日以來最低單日增幅。

古莫在首府阿爾巴尼（Albany）官邸的每日例行電視簡報中表示，住院人數、插管接上呼吸器的患者、新增感染病例全都減少，「我腦袋中，目標一向是把病故人數壓到100以下。」

他補充說：「對這84個家庭來說，他們目前感受的是痛苦，沒有好消息可言。但對我來說，這是我們做出實質改善的跡象。」

4月初疫情最嚴峻時，紐約州每天通報逾千死。

紐約州部分病例較少地區已開始鬆綁封城限制，但一度為美國疫情核心的紐約市，限制則還未解除。

「陣亡將士紀念日」周末長假期間，紐約市海灘仍不對外開放，但紐約州其他海灘與濱海地區則陸續開放，但仍要求民眾遵守社交距離規範。

美國每年5月最後一個星期一的「陣亡將士紀念日」，不單悼念戰爭中陣亡的美軍官兵，也代表夏季正式開始。

新冠肺炎 COVID-19

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