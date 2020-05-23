世衛：拉美成疫情新震央 巴西最嚴重

世界衛生組織（WHO）廿二日指出，拉丁美洲已成為全球新冠肺炎疫情最新的大爆發處。美聯社報導，拉丁美洲人口最多的兩個國家墨西哥和巴西，過去一周幾乎每天都創下新增確診病例和死亡人數最多紀錄。

巴西衛生部最新疫情報告指出，過去廿四小時巴西新增一千零一例確診、兩萬零八百零三例死亡，累計卅三萬零八百九十例確診、兩萬一千零四十八例死亡。

巴西的病例數一度超越俄國，成為全球第二多國家，僅次於美國，但俄國稍晚公布最新數據，累計卅三萬五千八百八十二例確診、三千三百八十八例死亡後，巴西又回到世界第三。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩說：「南美洲已成為全球新冠肺炎最新疫情中心，許多南美國家確診病例數不斷攀升，但目前最嚴重的顯然是巴西。」

歐洲和美國的死亡病例以年長者為主，但巴西死亡病例中，很大部分是年輕人，這些人常常因為窮困，不得不冒著染疫風險繼續工作。

專家指出，拉丁美洲死亡病例攀高，顯示在數百萬人從事非正式工作、許多警察貪腐而無法強力執行管制措施的拉美，政府防疫有其瓶頸。在巴西最大城聖保羅郊外，一名穿著白色防護裝、戴口罩和面罩的掘墓工說：「我們每天工作十二小時，把遺體一個個埋進去，停不下來。」

在巴西第二大城里約熱內盧，優步司機迪梅洛在他六十六歲祖母的葬禮上說，祖母的死亡證明書上寫著「疑似死於新冠肺炎」，但醫院並未對祖母做新冠病毒檢測，所以祖母並未列入官方死亡病例數據。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診病例超過五百廿三萬例，超過卅三萬八千人死亡。