快訊

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

直播／首次移師國境之南 指揮中心墾丁喜迎零確診

鍾南山團隊再發布：連花清瘟口服14天 可提高新冠改善率

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
大陸衛生專家鍾南山。星島網
大陸衛生專家鍾南山。星島網

為找尋和驗證哪些中藥對新冠疫情防控有效，鍾南山團隊再發布臨床試驗結果稱，連花清瘟口服14天後，可提高新冠症狀改善率。對此，網友掀論戰。有人說，「呵呵，喝14天白開水該好的也都好了」，但也有人反駁稱，「別那麼自信，很可能你喝不到第14天的水」。

央視報導，鍾南山院士聯合張伯禮院士、李蘭娟院士等中西醫臨床專家，啟動連花清瘟治療新冠病毒肺炎的全國多中心臨床試驗。按照研究方案，入選患者隨機分為治療組和對照組（常規治療組），參照「新冠病毒肺炎診療方案（試行第四版）」，共收集了符合研究方案的284例病例。試驗數據經過專業第三方統計分析，結果顯示：經過連花清瘟治療組治療14天後，主要臨床症狀（發熱、乏力、咳嗽）治癒率較對照組顯著提高，在治療第7天達57.7%，治療第10天達80.3%，治療第14天更是達到了91.5%。

報導指出，上述系列發現表明，在常規治療基礎上聯合應用連花清瘟膠囊口服14天可顯著提高新冠肺炎發熱、乏力、咳嗽等臨床症狀的改善率，明顯改善肺部影像學病變，縮短症狀的持續時間，提高臨床治癒率，遏制新冠病情惡化，而且安全性較高。

據報導，這項研究結果被植物醫學界的一區（2020年中科院SCI期刊分區）雜誌「植物醫學」（Phytomedicine）收錄發表。

但有不少網友表示，「呵呵，喝14天白開水該好的也都好了」、「別那麼自信，很可能你喝不到第14天的水」、「連花清瘟有贊助？」、「不知道你們詆毀院士有什麼利益收穫？？鍾老的用藥建議難道是他一個人主觀臆斷的？」、「但留三分土，留與窮人」、「耕人無完人呀」、「為啥不提雙黃連」。

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山

延伸閱讀

WHO：新冠肺炎疫情打亂8千萬名嬰兒的疫苗施打計畫

新冠肺炎燒三個月 來台觀光收益損近千億元

鍾南山：陸爆第2波疫情風險大

大陸第2波疫情爆發風險越來越大 鍾南山示警

相關新聞

南美成新冠肺炎疫情新震央 巴西病例坐三望二

世界衛生組織（WHO）22日指出，拉丁美洲已成為全球新冠肺炎疫情最新的大爆發處。美聯社報導，拉丁美洲人口最多的兩個國家墨...

疫情趨緩！ 越南下周五首次派機載回在台367名越人

因應新冠肺炎，越南3月23日起禁止所有人入境，包含停留在全球各地的越南人，相隔二個月，越南決定派機來台，接回在台越人，中...

階段式解封！西班牙擬7月開放外國旅客入境

西班牙總理桑傑士23日宣布，自7月開始「將在安全的條件下恢復讓外國旅客入境」，在疫情逐漸緩和後階段式解封。

本月第4天加零 泰累計3040例確診56人病故

泰國今天通報無新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診和死亡病例；自一月疫情爆發以來，境內累計3040例確診，5...

疫區手記／「病毒檢測真的很痛」一名紐約華裔女記者的親身經歷

「我發燒了！」如果是疫情之前，體溫計上顯示的攝氏37.9度我根本不會放在眼裡，但如今我不敢輕視，立刻作出自我隔離的決定。

疫區手記／從報人到槍王 華埠槍店25載的最後一天

在曼哈頓華埠小義大利區，有一家特殊的店鋪——喬維諾槍店(John Jovino Gun Shop)，它是紐約歷史最長、名聲最響的槍店。

全球新冠肺炎確診逾521萬例 逼近34萬人不治

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少33萬8128人死於2019冠狀病...

研究：羥氯奎寧治新冠肺炎無益 反提高死亡風險

一項針對近10萬名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）患者進行的研究顯示，使用抗病毒藥物羥氯奎寧與氯奎寧治...

日本東京僅增2例新冠肺炎確診 創發布緊急狀態以來新低

日本NHK報導，東京都官員23日表示，東京僅增2例新冠肺炎確診，創上月7日發布緊急狀態宣言以來新低。東京目前累積5138...

南韓新冠肺炎疫情新增23例確診 累計1萬1165例

南韓當局加強防堵首爾梨泰院夜店群聚感染疫情擴散之際，南韓疾病管理本部今天通報，境內新增23起2019冠狀病毒疾病（COV...

鍾南山團隊再發布：連花清瘟口服14天 可提高新冠改善率

為找尋和驗證哪些中藥對新冠疫情防控有效，鍾南山團隊再發布臨床試驗結果稱，連花清瘟口服14天後，可提高新冠症狀改善率。對此，網友掀論戰。有人說，「呵呵，喝14天白開水該好的也都好了」，但也有人反駁稱，「別那麼自信，很可能你喝不到第14天的水」。

阿根廷新冠肺炎破萬例 巴西逾33萬仍為拉美最多

阿根廷通報新冠肺炎單日新增病例創下疫情爆發後新高，確診病例今天累計破1萬例，不過仍遠低於巴西等拉美鄰國

熱門新聞

「阿中部長讚讚讚」民眾歡呼 陳時中：我台灣我驕傲

疫情趨緩！ 越南下周五首次派機載回在台367名越人

墾丁之旅陳時中直呼興奮 高鐵廣播零確診謝防疫英雄

前莒光日主播不倫持續進行式 國防部：不知悔改再嚴懲

阿中部長墾丁行 昨晚消失兩小時低調享用東港黑鮪魚

陳時中逛墾丁推樂活旅遊 業者想到國家級警訊火就來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。