鍾南山團隊再發布：連花清瘟口服14天 可提高新冠改善率

為找尋和驗證哪些中藥對新冠疫情防控有效，鍾南山團隊再發布臨床試驗結果稱，連花清瘟口服14天後，可提高新冠症狀改善率。對此，網友掀論戰。有人說，「呵呵，喝14天白開水該好的也都好了」，但也有人反駁稱，「別那麼自信，很可能你喝不到第14天的水」。

央視報導，鍾南山院士聯合張伯禮院士、李蘭娟院士等中西醫臨床專家，啟動連花清瘟治療新冠病毒肺炎的全國多中心臨床試驗。按照研究方案，入選患者隨機分為治療組和對照組（常規治療組），參照「新冠病毒肺炎診療方案（試行第四版）」，共收集了符合研究方案的284例病例。試驗數據經過專業第三方統計分析，結果顯示：經過連花清瘟治療組治療14天後，主要臨床症狀（發熱、乏力、咳嗽）治癒率較對照組顯著提高，在治療第7天達57.7%，治療第10天達80.3%，治療第14天更是達到了91.5%。

報導指出，上述系列發現表明，在常規治療基礎上聯合應用連花清瘟膠囊口服14天可顯著提高新冠肺炎發熱、乏力、咳嗽等臨床症狀的改善率，明顯改善肺部影像學病變，縮短症狀的持續時間，提高臨床治癒率，遏制新冠病情惡化，而且安全性較高。

據報導，這項研究結果被植物醫學界的一區（2020年中科院SCI期刊分區）雜誌「植物醫學」（Phytomedicine）收錄發表。

但有不少網友表示，「呵呵，喝14天白開水該好的也都好了」、「別那麼自信，很可能你喝不到第14天的水」、「連花清瘟有贊助？」、「不知道你們詆毀院士有什麼利益收穫？？鍾老的用藥建議難道是他一個人主觀臆斷的？」、「但留三分土，留與窮人」、「耕人無完人呀」、「為啥不提雙黃連」。