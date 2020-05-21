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全球新冠確診破500萬 拉美成疫情中心

德國之聲 / 德國之聲

世衛周三 (5月20日) 表示，過去24小時全球新冠確診案例再次創下單日新高，單日新增了106,000起確診案例。疫情爆發至今的累計確診案例也突破500萬。世衛組織突發衛生事件規劃執行主任萊恩 (Mike Ryan) 說，全球新冠確診案例超過500萬人次是一個「很悲慘的裡程碑」。

世衛秘書長譚德塞警告，新冠疫情仍會持續很久。針對美國總統特朗普周二對世衛發出的最後通牒，譚德塞僅回答：「我們已收到美國的來信，並會針對信件內容展開調查。」

世衛同意應該針對他們自疫情爆發後所采取的行動及做出的決策進行全面性的獨立調查，但當媒體在記者會上問譚德塞世衛打算何時展開調查時，他僅說：「當所有條件都符合時，我們便會展開調查。」

世衛官員周三也警告，如果美國決定終止資助世衛，這個決定將阻礙世衛提供全球最脆弱的一群人基礎醫療服務。萊恩表示，美國資助的預算大部分都被用來支持世衛在全球各地的醫療行動。

他説：「如果我們失去美國資助的預算，我們必須與其他世衛成員國合作確保供給基礎醫療服務的預算不會就此枯竭。我們相信如果美國真的做此決定，其他成員國會願意提供援助，確保世衛能持續提供脆弱的人基礎醫療服務。」

此外，繼美國總統特朗普本周聲稱他每天服用抗瘧疾藥物來預防新冠病毒後，巴西衛生部周三也公開建議醫療院所開始用瘧疾藥物來治療新冠病人，包含症狀輕微者。此前，巴西總統博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 也極力推廣用這些藥物來治療新冠病患，雖然並沒有研究結果顯示這是有效的治療方法。

世衛的萊恩強調：「截至目前為止，尚未有研究結果顯示氫氧奎寧或氯奎寧能有效對抗新冠病毒。世衛強烈建議，醫療院所僅在得到許可的實驗性治療計畫中，用這兩種藥物來治療新冠病人。」

拉美疫情飆升

在全球新冠確診案例突破500萬人次之際，拉丁美洲也超越美國與歐洲，成為全球單日新冠確診數最高的地區。過去一周，拉丁美洲大約佔了新的確診案例總數的30%，美國與歐洲則是各佔20%。

大部分拉丁美洲的新確診案例都來自巴西，目前該國的累計確診案例已成為全球第三多。目前，巴西的平均單日確診數已躍升至全球第二高，僅次於美國。而根據路透社統計，新冠病毒在6個月內就已感染了超過500萬人，這個感染速率已超越季節性流感。根據世衛統計，季節性流感一年大約能感染300萬至500萬人。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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