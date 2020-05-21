上海新增本土確診1例 又來自湖北

據官方通報，中國大陸上海市昨天新增2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）本土確診病例1例，來自湖北省武漢市，目前已追蹤到密切接觸者22人。4天以前，上海新增本土確診1例，來自湖北潛江市。

兩名來自湖北的無症狀感染者轉為確診病例，近日已引發上海民眾恐慌。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏昨晚在微博發文指出，目前國際上仍處於疫情發展中期，中國處於疫情後期。有症狀的患者已經得到充分的隔離救治，但是仍會有少量無症狀患者。目前屬於「無症狀患者的消化期」，發現比不發現好。

他說，這兩名患者來上海時均沒有症狀，而後相繼被確診。在疫情新常態下，此後各地逐漸會有偶然散發確診病例是大概率事件，大家應該做好這樣的心理準備。

綜合官方通報，上海20日新增本土確診病例1例，為一名設籍武漢的47歲女子，5月8日曾在當地進行核酸檢測，結果為陰性，5月11日陪同其丈夫來滬就醫。5月18日，因需住院陪護，接診醫療機構對其進行採樣，核酸檢測結果為陽性，即被醫療機構隔離留觀。

5月19日，市疾病預防控制中心覆核結果為陽性。5月20日，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

上海市衛生健康委員會昨天已公布這名女子在上海的詳細活動軌跡，她從武漢搭乘高鐵到上海後，曾經搭乘過地鐵，但活動全程均有戴口罩。

據通報，目前已追蹤到這名病患在上海的密切接觸者22人，均已落實集中隔離觀察。對該病例曾活動過的場所已進行消毒。

據中國國家衛健委今早的疫情通報，5月20日，大陸新增確診病例2例，其中1例為境外移入病例1例（廣東），另外1例為本土病例1例（上海）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（上海）。

截至5月20日午夜，大陸現有確診病例84例，現有疑似病例7例，尚在醫學觀察的密切接觸者4864人。

據湖北衛健委今早通報，20日再添無症狀感染者28例，目前尚在醫學觀察的無症狀感染者仍有281例。