追蹤病毒擴散 CDC將分析25都會區的32萬血液樣本

聯邦疾病防治中心(CDC)計畫推行一項全國性實驗，募集多達32萬5000人的血液樣本，追蹤新冠病毒未來在國內擴散的情況。

非營利組織「Vitalant研究機構」主任布希(Michael Busch)說，CDC研究預料6、7月推動，將從25個都會區捐贈者的血液中分離抗體；Vitalant經營捐血中心並檢驗人們捐贈的血液樣本。

國家心臟、肺臟及血液研究院(NHLBI)和國家過敏和傳染病研究院(NIAID)資助的計畫由布希領導，目前首批檢已測3萬6000個樣本。

CDC發言人克瑞絲坦‧諾德隆德(Kristen Nordlund)說：「CDC挹注的計畫本周將正式宣布，擴大時間軸，採集未來18個月的樣本，觀察抗體變化。」

她說，研究人員計畫以滾動更新的方式，公布研究結果。

抗體研究又稱作血清研究，被視為了解疫情擴散的關鍵，且能協助政策制定。

CDC這項研究將在未來12個月，每月於25個都會區各分析1000名捐贈者的血液；並在18月時檢測另2萬5000名捐贈者，盼協助科學家了解免疫系統對新冠肺炎的轉變。

布希說，這些血液將來自無私的固定捐血人士。

部分公衛官員抱怨CDC研究慢半拍，且未能及時指導地方政府對抗疫情。

加州馬林郡(Marin)公衛官員威里斯(Matt Willis)上周受訪時說，「我們在地方層面感到不安，沒看到CDC有組織的計畫」，如今CDC推動研究的消息讓他備感安心。

威里斯說，「在作與性命相關，如重新開放公園並讓企業恢復營運等決定時，部分答案和初步結果總比沒有好。」

諾德隆德說，研究顯示聯邦政府、學界、捐血和檢測產業間通力合作，捐血分析的結果將供CDC作更廣泛的數據評估，「這種方式曾用在西尼羅病毒(West Nile virus)、茲卡病毒(Zika)等傳染病」。

參與計畫的Vitalant研究人員西門斯(Graham Simmons)說，六大調查都會區分別是紐約、西雅圖、舊金山灣區、洛杉磯、波士頓，以及明尼亞波利斯，下個潛在階段可能加入邁阿密、亞特蘭大、紐奧良、達拉斯、聖路易斯、芝加哥和丹佛等。