口罩、座位隔開 美國後疫情的餐廳守則

後疫情時代的美國各餐廳，服務生需戴上口罩、按時消毒，客人選擇戶外座位，共同營造安心用餐環境。美國各州逐步解封，但餐廳為了讓顧客安心上門，並確保員工安全，採取了包括戴口罩，定時用酒精消毒、隔開座位等，客人雖然一開始會感到不適，但在疫情之下大多能理解餐廳的做法。

如何安心用餐

《紐約時報》報導，從高檔餐廳到街邊速食小店，無不為防疫絞盡腦汁。知名韓裔美籍廚師大衛．張表示，對餐飲業來說，現在最實際的問題就是「怎樣才能營造安全的用餐環境」，「沒有人確實知道。」為此大衛特意上推特向粉絲請益，特別是亞洲的餐廳如何防疫，也有不少熱心粉絲傳給他照片，例如香港的星巴克用膠帶封住部分座位，以維持距離。

對於想外出用餐的客人，如何安全外出用餐也是個大哉問。《紐約時報》也整理出幾點供民眾參考，包括確保自己所處的地區疫情狀況如何、注意自己的身體狀況是否適合外出用餐、觀察餐廳的防疫措施是否完善，也建議民眾盡量選擇戶外座位，並注意不要接觸公共區域，「可以享用美食，但不能放鬆警惕。」

適應用餐新氛圍

為何人們執著想前往餐廳？《先鋒領袖報》採訪了酒吧老闆尼克，他表示客人來不只是單純用餐，是來享受氣氛，欣賞漂亮的裝潢和美麗的擺盤，「對我們來說，他們也不只是餐廳的客人，而是家裡的客人。」然而為了安全，餐廳致力於減少座位拉大間距，加強消毒，並訓練員工戴口罩服務。

在北達科塔州經營餐廳的艾伯於4日開始重新營業，但比之前減少了一半座位，也不斷宣導客人不要坐得太靠近，現在桌上也沒有餐具和調味料，只有紙巾和消毒酒精，至於調味料和餐具會由服務生遞送，「一開始會感到不習慣，但這就是新的日常，而且客人們不會太介意，他們能理解我們在做的事。」

【更多精采內容，詳見 】