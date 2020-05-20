新加坡6月2日起3階段恢復活動 學生分階段復課
聯合早報報導，新加坡抗疫跨部門工作小組19日宣布，全國將從6月2日起分三階段恢復活動。新加坡衛生部今天通報，境內新增451人確診新冠肺炎，絕大多數仍是外籍移工，僅一人是新加坡公民或是永久居民，全國累計確診病例達2萬8794例；病故人數目前維持22人。
第一階段的防疫措施依然相當嚴格，預計會持續幾周。民眾仍應在必要時才出門，並且戴口罩。關鍵且低風險的經濟活動將恢復，學生也會分階段回校上課。病毒傳播風險較高的零售業和娛樂業則繼續關閉。
如果社區病例維持穩定，移工宿舍情況也繼續受控，新加坡便可進入第二階段，放寬更多措施，包括允許人數較少的社交活動。第二階段料將持續幾個月。
在第三階段，多數經濟活動將恢復，但人們仍得時刻遵守安全措施，直到新冠肺炎疫苗問世。
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