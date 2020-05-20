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俄確診病例逼近30萬 達吉斯坦「宛如災難」

世界日報 / 編譯中心／綜合19日電
俄羅斯截至19日境內確診病例總數逼近30萬，疫情肆虐俄聯邦達吉斯坦共和國，當地官員形容宛如「災難」。
俄羅斯截至19日境內確診病例總數逼近30萬，疫情肆虐俄聯邦達吉斯坦共和國，當地官員形容宛如「災難」。

俄羅斯截至19日境內確診病例總數逼近30萬，疫情肆虐俄聯邦達吉斯坦共和國，當地官員形容宛如「災難」，逼得普亭必須親自出面協助抗疫。

克里姆林宮19日表示，感染新冠肺炎的俄羅斯總理米舒斯京康復痊癒並重返工作崗位。現年54歲的米舒斯京因感染新冠肺炎接受治療，自4月30日起由第一副總理貝洛索夫代理職務。

住院治療期間，米舒斯京仍參與政府各項會議，而且身穿西裝似乎是坐在書桌前。今年初普亭任命他擔任總理，跌破眾人眼鏡。

俄羅斯另有數個高層官員染疫，包括文化部長柳比莫娃、教育部長法爾科夫及建設和住房公用事業部長亞庫舍夫，還有普亭的發言人培斯科夫。

另據中央社引述法新社報導，達吉斯坦位在俄羅斯多山的北高加索地區，大多數人口是穆斯林。當地連日謠傳染疫死亡人數持續增加且醫院不堪重負。達吉斯坦的醫護人員也透過社群媒體情緒失控向外界求援。

根據達吉斯坦衛生部長加奇布拉吉莫夫的說法，當地已有657人死於「肺炎」，包括40名醫護人員。但根據俄羅斯官方發布的各地區新冠肺炎疫情統計，在有290萬人口的達吉斯坦，截至昨天累計僅29起死亡病例。批評者指控俄羅斯當局淡化疫情危機，並藉由把新冠肺炎死亡病例認定為所謂社區型肺炎或其他病因，來操縱新冠肺炎病例數據。

達吉斯坦的伊斯蘭教領袖阿布杜拉耶夫形容當地疫情危急，並懇請克里姆林宮幫助。他透過視訊告訴普亭：「這場災難的規模迫使我們向您求助。請您關注達吉斯坦。」普亭隨後承諾派遣援助人員和物資到達吉斯坦，他也要求當地民眾在本周末慶祝齋戒月結束的開齋節期間不要聚集。

新冠肺炎 COVID-19

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