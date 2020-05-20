西班牙拚6月底開放邊境重振觀光！捷克確診數高仍要解封

西班牙交通部長阿巴洛斯指出，西班牙力拚在6月底前後重新對觀光客開放邊境，以提振遭新冠肺炎疫情摧殘的觀光業。此外，捷克新增111起確診病例，創4周以來新高，但政府仍持續規畫逐步解除封城措施。

路透報導，馬德里當局上周宣布一項讓歐盟各國感到驚訝的政策，要求所有入境旅客隔離14天。該國表示，這是避免第二波疫情的必要措施。但此舉只是暫時性的限制，阿巴洛斯18日表示，西班牙各區正在放寬不同階段的防疫管制，在政府允許旅行解封的同時，這項措施將逐步退場。

阿巴洛斯告訴國營廣播台TVS：「我們將從6月底起重啟觀光活動，我希望...從公衛角度來看，我們必須讓西班牙成為具吸引力的國家。」

西班牙旅遊業產值占該國收入12%以上。依據西班牙遊說團體（EXCELTUR）3月的一份報告預估，即使西班牙在6月底重開觀光大門，旅遊產業的營收仍將銳減約930億歐元（約1000億美元）到1240億歐元。

此外，捷克出現本月首見超過100例，累計全國確診已達8586例、297死，但衛生部長佛耶特克昨天表示，政府還正在規畫6月8日起放寬當局認定無疫情危險的國家出入境管制。

捷克和其他中歐國家相同，在3月疫情爆發時便採取關閉學校、商店及邊境等措施。當地近期康復病例逐漸增多。捷克當局近幾周陸續恢復經濟活動，除已允許多數商店恢復營業，並讓電影院、劇院及戶外用餐區重新開放，還計畫下周讓餐廳開放室內用餐區。