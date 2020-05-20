法復課1周再爆70例急關7校！馬克宏黨內7議員出走 腹背受敵
法國11日起有三分之一學童重返學校上課，不料復課僅一周，最近又傳出約70起與學校有關的新冠肺炎病例，目前北部已有七所學校停課；而總統馬克宏領導的共和前進黨有七名國會議員19日宣布退黨，導致執政黨失去國會多數優勢，馬克宏腹背受敵。
美聯社報導，一些低年級學生上周復課之後，18日再有15萬名國中生因政府鬆綁防疫限制返回校園。原本學生復課讓許多家長鬆一口氣，因為復課後，就不用邊在家上班邊在家教育。
但教育部長布朗蓋（Jean-Michel Blanquer）18日拉響警報，他告訴法國RTL電台，部分學童因復課重新面臨感染風險。他說，傳出病例的學校現已關閉。根據法媒報導，北部已有七所學校停課。
布朗凱未明說這70名感染者是學生或教師，僅表示因病毒潛伏期有好幾天，這些人「可能」是復課前即已感染。
這凸顯政府一方面要讓大眾安心，讓他們相信法國已度過疫情，一方面為了保護公眾健康，行動又得小心謹慎，身處的境地有多麼不安。
法國上周重啟約4萬間幼稚園和小學，每堂課上限15名學生。布朗凱表示，約30%孩童重返學校。政府也允許家長讓孩子待在家中。
此外，法國總統馬克宏領導的共和前進黨，有七名國會議員19日宣布退黨並加入新政黨「生態、民主、團結」（Ecology, Democracy, Solidarity），使得馬克宏的執政黨失去國會多數優勢。
生態、民主、團結黨由七名共和前進黨及其他馬克宏的前支持者組成，新政黨的議員希望聚焦在環保、社會不平等等議題。這項決定使得馬克宏的政黨在577席的國會剩下288次席位，差一席才過半數。
不過，法國分析家認為，共和前進黨依然擁有其他兩個政黨的支持，包括中間派的民主運動黨（MoDem）和中間偏右的行動黨（Agir ），兩黨共有56席。共和前進黨表示，仍有民主運動黨支持，因此繼續掌握實質多數席次。馬克宏上任時，共和前進黨有314席。
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